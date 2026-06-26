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Trung Quốc gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ thông qua 'sát thủ tàu sân bay'

Sao Đỏ
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GD&TĐ - Vụ phóng tên lửa đạn đạo DF-17 của Trung Quốc đang khiến truyền thông Mỹ đặc biệt quan tâm.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung DF-17 (Dongfeng-17) của Trung Quốc - loại vũ khí được mệnh danh là "kẻ hủy diệt tàu sân bay", có thể được xem như một thông điệp gửi đến Quân đội Mỹ. Trang 19FortyFive -1945 đã đánh giá màn trình diễn khả năng của thứ vũ khí đặc biệt này.

Theo thông báo, vụ phóng tên lửa diễn ra trong cuộc tập trận của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tại sa mạc Gobi. DF-17 là một trong những loại tên lửa siêu thanh mới nhất của Trung Quốc.

Hình ảnh về cuộc thử nghiệm đã được công bố lần đầu tiên cho công chúng. Một bản tin truyền hình Trung Quốc nhấn mạnh quân đội nước này đã phá hủy thành công các mục tiêu giả định của kẻ thù.

"Việc lần phóng thử nghiệm tên lửa DF-17 được công khai lần đầu tiên cũng không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Thông điệp gửi đến Mỹ rất rõ ràng: "Cứ thử liên lạc với chúng tôi xem, rồi các ông sẽ phải hối hận"", bài báo viết.

Trung Quốc phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo DF-17.

Tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn hai tầng Dongfeng-17 lần đầu tiên được trình diễn tại một cuộc duyệt binh năm 2019, và sang tới năm 2022, nó đã được sử dụng trong các cuộc tập trận gần Đài Loan. Tên lửa này với tầm bắn 2.500km, mang đầu đạn siêu thanh DF-ZF đến mục tiêu.

Đây được xem như động thái đáp trả sự kiện diễn ra vào tháng 5/2026, khi Thủy quân lục chiến Mỹ đã thực hành vận chuyển bằng đường không hệ thống tên lửa NMESIS trong cuộc tập trận Balikatan 2026. Phương tiện này đã được bố trí gần eo biển Luzon, nối liền Biển Philippines và Biển Đông.

Theo 19FortyFive
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