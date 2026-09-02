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Trung Quốc gom mua gần hết một loại đặc sản, nhiều người dân Campuchia đổi đời, rủng rỉnh tiền mua đất

Y Vân
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Trung Quốc hiện tiêu thụ khoảng 95% tổng lượng xuất khẩu mặt hàng này của Campuchia.

Trung Quốc gom mua gần hết một loại đặc sản, nhiều người dân Campuchia đổi đời, rủng rỉnh tiền mua đất - Ảnh 1.

Lak Sineth, một bà mẹ đơn thân 29 tuổi ở tỉnh Oddar Meanchey, Tây Bắc Campuchia, cho biết cuộc sống của cô đã thay đổi lớn kể từ khi bắt đầu làm việc tại một đồn điền chuối địa phương vào năm 2022.

Đồn điền do công ty Longfruiter Anlong Veng Oddar Meanchey Agriculture Park Co., Ltd. vận hành, nằm gần biên giới Campuchia - Thái Lan. Công ty hiện trồng giống chuối Cavendish vàng trên khoảng 530 ha tại huyện Anlong Veng, tạo việc làm ổn định cho hơn 800 người dân địa phương.

Hiện là trưởng nhóm đóng gói chuối, Sineth cho biết công việc đã giúp cô có nguồn thu nhập ổn định và từng bước cải thiện điều kiện kinh tế.

“Sau khi làm việc tại đồn điền chuối này, tôi có thể mua đất và những tài sản có giá trị khác. Cuộc sống của tôi tốt hơn nhiều so với trước đây”, Sineth nói với Xinhua hôm 30/8.

Cheat Chumpou, 24 tuổi, làm công việc rửa chuối tại nhà máy, cũng cho biết thu nhập ổn định đã giúp tình hình tài chính của cô cải thiện đáng kể.

Trước khi làm việc tại đây, Chumpou sống cùng bố mẹ vốn là nhà nông. Gia đình cô từng rất chật vật trang trải cuộc sống.

“Tôi muốn cảm ơn các nhà đầu tư Trung Quốc đã đầu tư vào Campuchia. Họ đã tạo ra nhiều việc làm và giúp cuộc sống của người dân Campuchia tốt hơn”, cô nói.

Trung Quốc gom mua gần hết một loại đặc sản, nhiều người dân Campuchia đổi đời, rủng rỉnh tiền mua đất - Ảnh 2.

Oeun Samkeary, 30 tuổi, quản lý sản xuất tại nhà máy, cho biết giống chuối vàng của công ty có chất lượng và hương vị nổi bật so với các giống chuối được trồng phổ biến trong nước.

Theo Samkeary, sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc liên tục tăng trong những năm gần đây. Lượng chuối xuất khẩu tăng từ 24.000 tấn năm 2024 lên hơn 34.000 tấn năm 2025. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, công ty đã xuất khẩu 22.000 tấn sang thị trường Trung Quốc.

“Tôi cho rằng xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng trong phần còn lại của năm 2026 nhờ nhu cầu ngày càng lớn và diện tích trồng mới được mở rộng tại Campuchia”, ông nói.

Theo ông, hoạt động trồng chuối vàng và xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc đang tạo thu nhập cho người dân địa phương thông qua việc làm.

Xuất khẩu chuối vàng của Campuchia duy trì đà tăng trưởng mạnh kể từ năm 2019, khi Trung Quốc lần đầu cho phép chuối Campuchia được xuất khẩu trực tiếp vào thị trường này.

Thong Mengdavid, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc - ASEAN thuộc Đại học Công nghệ và Khoa học Campuchia, cho rằng Trung Quốc đang đóng vai trò động lực tăng trưởng chính của ngành chuối thương mại Campuchia.

Theo ông, thị trường Trung Quốc tiêu thụ khoảng 95% tổng lượng chuối vàng tươi xuất khẩu của Campuchia.

“Việc tiếp cận thị trường tiêu dùng khổng lồ của Trung Quốc đã biến hoạt động trồng chuối địa phương thành ngành nông nghiệp hàng hóa hiện đại, định hướng xuất khẩu”, ông nói.

Theo Mengdavid, dòng xuất khẩu này không chỉ tạo việc làm ổn định quanh năm mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cấp cơ sở hạ tầng tại hàng nghìn cộng đồng nông nghiệp nông thôn.

Chuối vàng hiện là 1 trong 5 loại trái cây tươi của Campuchia được phép xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc, cùng với xoài, nhãn Pailin, dừa và sầu riêng.

Thei Xinhua

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Tags

Campuchia

Trung Quốc

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