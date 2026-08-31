Trung Quốc giật mình khi tiêm kích Nhật Bản vượt 5.600km đến Ấn Độ

GD&TĐ - Nhật Bản dự định triển khai máy bay chiến đấu của mình đến Ấn Độ lần đầu tiên, đánh dấu một thời khắc lịch sử.

Việc này sẽ diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự chung Veer Guardian 26, mà theo các chuyên gia là phản ánh mong muốn của Nhật Bản trong việc tăng cường hợp tác an ninh với các quốc gia "cùng chí hướng" trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo giới quan sát, cả Nhật Bản và Ấn Độ đều không giấu giếm mục tiêu của động thái này là nhằm vào Trung Quốc, khi Trung Quốc ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng xuống Nam bán cầu.

Theo một tuyên bố từ Bộ Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, cuộc tập trận sẽ diễn ra từ 9 đến 21/9 tại Căn cứ Không quân Jodhpur ở bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ và vùng không phận lân cận. Tổng thời gian triển khai, bao gồm cả các chuyến bay đến và đi từ Ấn Độ, sẽ kéo dài từ 1 đến 30/9.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, Nhật Bản sẽ triển khai 3 máy bay chiến đấu F-2A (một loại tiêm kích đa năng do Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries và Lockheed Martin cùng phát triển dựa trên F-16 Fighting Falcon), cùng khoảng 110 nhân viên thuộc Không đoàn 8, đóng tại Căn cứ Không quân Tsuiki ở tỉnh Fukuoka.

Trong khi đó, Không quân Ấn Độ sẽ triển khai tiêm kích Su-30MKI và thực hành các bài huấn luyện đối kháng cũng như phối hợp tác chiến.

Tiêm kích Su-30MKI và F-2A sẽ có cuộc so tài rất đáng chú ý.

Kịch bản chính của cuộc tập trận là mô phỏng không chiến giữa các loại máy bay chiến đấu khác nhau nhằm rèn luyện chiến thuật và tăng cường khả năng phối hợp tác chiến.

Chuyến bay dài khoảng 5.600km sẽ là một thử thách hậu cần đáng nể, khi các tiêm kích F-2A sẽ quá cảnh qua Căn cứ Không quân Naha ở Okinawa và Thái Lan, được hỗ trợ bởi máy bay tiếp nhiên liệu của Không lực Mỹ.

Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về sự hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Nhật Bản và Ấn Độ.

Các quan chức và chuyên gia Trung Quốc cho rằng Nhật Bản đang cố gắng biến Ấn Độ thành "tiền tuyến" trong cuộc đấu tranh địa chính trị chống lại Trung Quốc, đồng thời cáo buộc Nhật Bản đang hồi sinh "chủ nghĩa quân phiệt".