Trung Quốc: Giải phóng quân báo cứng rắn về việc điều tra tướng lĩnh cấp cao

Trên trang nhất số ra ngày 2-2, Giải phóng quân báo - cơ quan ngôn luận của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) - đăng bài xã luận với tiêu đề "Tiến lên phía trước với tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh mạnh mẽ".
Theo tờ báo, việc “kiên quyết điều tra và trừng phạt các quan chức tham nhũng" như Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập đã loại bỏ những “vật cản” và “đá ngáng đường” cản trở sự phát triển của quân đội, đồng thời khắc phục các khâu yếu trong tiến trình xây dựng năng lực tác chiến.
Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập đang bị điều tra do bị nghi ngờ “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.
Truyền thông quân đội cáo buộc 2 tướng lĩnh này đã làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với quân đội, dung túng các vấn đề chính trị và tham nhũng, gây tổn hại nghiêm trọng đến hiệu quả chiến đấu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
PLA Daily cho rằng cuộc điều tra, gắn với chiến dịch “cải tổ chính trị sâu rộng”, sẽ tạo ra “bầu không khí mới và tinh thần tích cực” trong toàn quân, qua đó khơi dậy ý chí phấn đấu, tinh thần chịu đựng gian khổ và trách nhiệm sứ mệnh của cán bộ, binh sĩ.
Tờ báo kêu gọi quân đội Trung Quốc tuyệt đối trung thành với Đảng và dồn toàn bộ tâm sức cho mục tiêu xây dựng quân đội đẳng cấp thế giới.
Quân ủy Trung ương Trung Quốc hiện chỉ còn 2 thành viên là Chủ tịch Tập Cận Bình và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Thăng Dân.
Sau khi hai ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị điều tra, Giải phóng quân báo liên tiếp đăng tải các xã luận cứng rắn, khẳng định lập trường “không vùng cấm, không ngoại lệ” trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong quân đội.
Theo tờ báo, mục đích của cuộc chiến chống tham nhũng là để bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội và hướng tới mục tiêu 100 năm thành lập quân đội Trung Quốc (năm 2027).
Cựu bộ trưởng tư pháp lãnh án tù chung thân
Tòa án tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc đã tuyên án cựu Bộ trưởng Tư pháp Đường Nhất Quân (Tang Yijun) mức án tù chung thân vì tội nhận hối lộ hôm 2-2.
Tòa án kết luận rằng từ năm 2006 đến năm 2022, ông Đường đã lợi dụng các chức vụ khác nhau của mình - bao gồm tỉnh trưởng Liêu Ninh, Bí thư Thành ủy Ninh Ba - tỉnh Chiết Giang và bộ trưởng tư pháp - để trục lợi cho các tổ chức và cá nhân trong các vấn đề như niêm yết công ty, mua lại đất đai, vay ngân hàng và xử lý vụ án.
Đổi lại, ông Đường đã nhận bất hợp pháp tài sản trị giá hơn 137 triệu nhân dân tệ (khoảng 19,7 triệu USD), theo CCTV. Tòa án cũng tước bỏ quyền chính trị suốt đời của ông Đường và ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân của ông.
Tất cả lợi nhuận bất chính và các khoản thu liên quan bị tịch thu trong vụ án sẽ được chuyển vào ngân khố nhà nước, đồng thời sẽ tiếp tục thu hồi bất kỳ khoản thiếu hụt nào.