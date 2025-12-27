Điều này được chứng minh bằng những bức ảnh chụp tại Thượng Hải, trong vùng biển của xưởng đóng tàu nhà nước Hudong-Zhonghua - một công ty con của Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc.

Hình ảnh được công bố cho thấy tàu tiếp tế cỡ nhỏ ZHONG DA 79 đã được trang bị các bệ phóng container với tổng số 60 tên lửa trong một loạt bắn. Các bệ phóng này có khả năng triển khai nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa chống hạm, tên lửa hành trình đánh đất, tên lửa siêu thanh và tên lửa phòng không.

Bệ phóng tên lửa được đặt trong các container vận tải đường biển.

Bệ phóng được ngụy trang trong các container vận tải tiêu chuẩn với dòng chữ: "Sự phục hưng hàng hải của dân tộc Trung Hoa và Khái niệm về một tương lai đại dương chung cho nhân loại".

Ngoài ra, tàu ZHONG DA 79 còn được trang bị hệ thống pháo phòng không tầm ngắn Type 1130 CIWS 30 mm, cũng như các bệ phóng mồi nhử Type 726.

Hệ thống pháo phòng không Type 1130 và bệ phóng mồi nhử Type 726.

Con tàu cũng được trang bị một trạm radar xoay lớn với ăng ten mảng pha chủ động, cũng như một ăng ten radar hoặc liên lạc bổ sung nằm dưới một mái vòm "trong suốt" với sóng vô tuyến.

Hệ thống radar được lắp đặt trên tàu ZHONG DA79.

Bộ vũ khí và cảm biến này cho phép chúng ta xem ZHONG DA 79 như một ví dụ về việc hiện thực hóa thực tiễn khái niệm Tàu chiến trang bị vũ khí.

Ý tưởng chủ chốt của khái niệm này, được hình thành ở Mỹ vào giữa những năm 1980, đó là tạo ra một nền tảng tương đối rẻ tiền để mang theo một số lượng lớn tên lửa.

Cụ thể, Hải quân Mỹ đã nghiên cứu thiết kế một tàu chở vũ khí có khả năng phóng tới 500 tên lửa hành trình.

Đáng chú ý, hiện tại tàu ZHONG DA 79 không được liệt kê là một phần của Hải quân Trung Quốc hay hạm đội phụ trợ. Do vậy trên thực tế, tàu chiến này vẫn giữ nguyên quy chế dân sự.

Việc công bố những bức ảnh về một tàu chiến mới cũng có thể được xem như một tín hiệu thể hiện sức mạnh từ Trung Quốc, chủ yếu gửi đến Hoa Kỳ.

Bắc Kinh đang tạo ra cảm giác về ưu thế ngày càng tăng trong việc phát triển năng lực hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.