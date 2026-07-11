Trung Quốc 'gây choáng' với vũ khí vi sóng với công suất lên tới 100 gigawatt

Theo tờ South China Morning Post, các nhà khoa học Trung Quốc đã tiết lộ thông tin về một loại vũ khí vi sóng có khả năng đe dọa vệ tinh Starlink.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc đã mô tả những phát triển trong vài năm gần đây đã đạt được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực vũ khí năng lượng định hướng.

Họ nhấn mạnh, những loại vũ khí vi sóng công suất siêu lớn như sản phẩm vừa ra mắt có thể gây mối đe dọa nghiêm trọng đối với các chòm sao vệ tinh quỹ đạo thấp như Starlink, trong khi chi phí cho một cuộc tấn công duy nhất là cực kỳ thấp so với giá trị của vệ tinh bị nhắm mục tiêu.

Tờ South China Morning Post viết rõ: "Giới chuyên gia đều thừa nhận rộng rãi rằng các xung vi sóng mạnh đạt đến 1 gigawatt đủ sức gây nhiễu nghiêm trọng hoặc thậm chí làm hỏng thiết bị trên các vệ tinh đang ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp".

Vũ khí vi sóng thế hệ mới của Trung Quốc sở hữu công suất siêu tưởng.

Hệ thống vũ khí vi sóng 100 gigawatt được phát triển bởi các kỹ sư Trung Quốc sử dụng sự đồng bộ hóa của nhiều máy phát điện nhỏ gọn để đạt được công suất kỷ lục.

Những đột phá công nghệ quan trọng bao gồm một tổ hợp thế hệ mới sử dụng tụ điện lithium-ion, cho phép vũ khí này kích hoạt ngay lập tức ngay cả ở nhiệt độ âm 40 độ C - điều cực kỳ quan trọng đối với tác chiến trong điều kiện mùa Đông hoặc vùng cực.

Nghiên cứu đã chuyển từ giai đoạn nguyên mẫu trong phòng thí nghiệm sang mẫu thực tế hiệu năng cao, một số trong đó đã được giao cho khách hàng.

Các nhà khoa học cho rằng việc tăng độ chính xác trong điều khiển chùm tia năng lượng, cũng như giảm kích thước và chi phí của thiết bị, là những mục tiêu trước mắt để sớm ứng dụng trong tình huống thực tế.