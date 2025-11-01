Trung Quốc gây bất ngờ với trực thăng không người lái 'tương tự CH-47'

Theo hãng thông tấn nhà nước Xinhua, chuyến bay diễn ra tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc, vào ngày 30 tháng 10 năm 2025.

T1400 là máy bay trực thăng không người lái được trang bị cấu hình hai động cơ và chế tạo bằng khung composite cường độ cao. Phương tiện được thiết kế để có thời gian bay dài, khả năng mang tải trọng lớn và thực hiện nhiều nhiệm vụ trong mọi điều kiện thời tiết.

Theo Tân Hoa Xã, máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 1.400 kg, trần bay 6.500 mét và có thể bay liên tục tới 8 giờ. Tốc độ bay ngang tối đa được công bố là 180 km/giờ.

Chuyến bay đầu tiên của trực thăng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển rộng rãi hơn các giải pháp máy bay lên thẳng không người lái thông minh của United Aircraft.

Cấu hình của máy bay, với hệ thống cánh quạt kép song song và khung thân được gia cố, hỗ trợ lực nâng cao và độ ổn định trong nhiều môi trường hoạt động.

Theo nhà sản xuất, T1400 được chế tạo tập trung vào khả năng vận hành tự động thông minh, với các hệ thống tích hợp được thiết kế để xử lý môi trường bay năng động và các cấu hình nhiệm vụ dựa trên dữ liệu.

Thiết kế module và thể tích bên trong lớn của máy bay cho phép tích hợp các tải trọng bao gồm module hậu cần, hệ thống phân phối nông nghiệp, hoặc thiết bị giám sát và liên lạc.

Những bức ảnh do Tân Hoa Xã công bố cho thấy chiếc T1400 đang bay với đường nét khí động học gọn gàng, cánh quạt chính song song và bộ phận hạ cánh kiểu trượt chắc chắn. Logo trên thân máy bay ghi rõ United Aircraft - nhà sản xuất, nhưng vẫn chưa tiết lộ thời gian sản xuất hoặc khách hàng tiềm năng.

Trực thăng không người lái Boying T1400 của Trung Quốc có kết cấu rất đặc biệt.

Trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực mở rộng ảnh hưởng trên thị trường hệ thống máy bay không người lái (UAV), phương tiện như T1400 cho thấy sự tập trung ngày càng tăng vào máy bay trực thăng không người lái hạng trung đến hạng nặng.

Các hệ thống này mang lại những lợi thế độc đáo so với máy bay không người lái cánh cố định, đặc biệt là trong môi trường nâng thẳng đứng, hành lang địa hình hẹp hoặc khi hoạt động mà không cần đường băng.

Sự xuất hiện của các hệ thống như Boying T1400 càng củng cố nhu cầu giám sát những tiến bộ trong lĩnh vực hàng không lưỡng dụng của Trung Quốc từ các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ và đồng minh.

Dù được triển khai trong lĩnh vực dân sự hay quân sự, máy bay trực thăng không người lái có thời gian hoạt động dài dự báo sẽ thay đổi cách các quốc gia giải quyết vấn đề di động, chuỗi cung ứng và giám sát trong nhiều môi trường khác nhau.