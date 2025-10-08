Một bài báo kỹ thuật mới công bố đã mô tả thiết kế khái niệm và các yêu cầu về hiệu suất của một máy bay chở hàng hạng nặng trong tương lai có cấu hình thân cánh hỗn hợp (BWB) - một sự thay đổi lớn so với thiết kế thông thường của các nền tảng hiện có như Y-20.

Bài báo nêu ra mục tiêu thiết kế đầy tham vọng của máy bay, nhấn mạnh khả năng mang tải trọng nặng hơn trên quãng đường dài hơn, trong khi hoạt động trên đường băng dã chiến.

Về cơ bản, máy bay vận tải mới này được kỳ vọng có thể chở tới 120 tấn hàng hóa, trọng lượng cất cánh tối đa gần 470 tấn, vượt qua mọi phi cơ hạng nặng hiện tại của Trung Quốc.

Phương tiện này dự kiến đạt tầm bay 6.500 km mang đầy tải, cho phép thực hiện trực tiếp các nhiệm vụ liên lục địa mà không cần tiếp nhiên liệu.

Thiết kế ý tưởng áp dụng bố cục thân - cánh hỗn hợp, khi hợp nhất thân máy bay và cánh thành một bề mặt nâng duy nhất, điều này giúp tăng thể tích bên trong để chứa hàng hóa, đồng thời cải thiện hiệu suất khí động học.

Các đặc điểm cấu trúc chính bao gồm đuôi hình chữ V, phần cánh ngoài quét về sau và động cơ gắn trên cánh được bố trí để tối ưu hóa luồng khí đồng thời giảm lực cản. Tài liệu cũng đề xuất trang bị cánh phụ góc hướng lên trên và thiết kế đuôi lái được cải tiến nhằm tăng cường độ ổn định cũng như khả năng kiểm soát trong mọi chế độ bay.

Lực đẩy của động cơ ở cấu hình cơ bản ước tính là 370 kN, mặc dù các nghiên cứu tối ưu hóa cho thấy động cơ trong khoảng 350 - 369 kN có thể mang lại hiệu suất nhiên liệu tốt hơn.

Ngay cả với khung máy bay dù cho lớn hơn, vẫn yêu cầu đạt tốc độ bay hành trình dự kiến khoảng Mach 0,85, nhanh hơn các máy bay vận tải cỡ lớn hiện nay như C-5A của Mỹ hay An-124 của Ukraine.

Vận tải cơ hạng nặng thế hệ mới của Trung Quốc có thiết kế rất khác lạ.

Máy bay được thiết kế để cất cánh từ đường băng dã chiến dài 2.600 mét khi mang đầy tải trọng, cho phép triển khai từ các sân bay xa xôi. Ở tải trọng thấp hơn, máy bay có khả năng hoạt động ở độ cao lớn - bao gồm cất cánh từ độ cao 4.000 mét so với mực nước biển - một khả năng quan trọng cho các nhiệm vụ ở Tây Tạng hoặc Trung Á.

Kích thước khoang hàng hóa bên trong phản ánh trọng tâm cơ động xe bọc thép hạng nặng, bệ phóng tên lửa và các đơn vị bộ binh cơ giới. Yêu cầu bao gồm chiều cao khoang hàng hóa tối thiểu 5 mét, chiều dài vượt quá 21 mét và diện tích sàn hơn 170 mét vuông. Thể tích như vậy cho phép chứa tối đa 117 xe hoặc hơn 300 quân, tùy thuộc cấu hình nhiệm vụ.

Thiết kế cũng dự đoán nhiệm vụ thả dù chiến lược. Bài báo nêu rõ yêu cầu về khả năng cơ động ổn định trong quá trình bay, cũng như kiểm soát chính xác khi triển khai trong nhiệm vụ giải cứu ở độ cao lớn. Yêu cầu về hiệu suất khác bao gồm tốc độ leo cao nhanh, hạ độ cao có kiểm soát và đòi hỏi về gia tốc ngang.

Các bảng so sánh trong nghiên cứu đặt thiết kế máy bay mới của Trung Quốc bên cạnh C-5A và An-124, cho thấy tầm bay, tốc độ hành trình ổn định và hiệu quả khí động học đều vượt trội.

Tải trọng cánh và tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng của nó đã được tinh chỉnh thông qua nhiều vòng tối ưu hóa, được gọi là "giải pháp Pareto", đó là cân bằng lực nâng, tải trọng và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Trong một kịch bản, trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay tăng lên 471,8 tấn với biên độ tĩnh giảm nhẹ để duy trì độ ổn định, trong khi một cấu hình khác đánh đổi tải trọng để cải thiện hiệu suất leo cao và yêu cầu đường băng ngắn hơn.

Tất cả các phiên bản đều đáp ứng những mục tiêu nhiệm vụ cốt lõi, bao gồm hoạt động trên sân bay ngắn, thả dù với tải trọng nặng và triển khai tầm xa.

Nếu được phát triển, máy bay vận tải thế hệ tiếp theo này sẽ đánh dấu một bước tiến lớn trong khả năng triển khai sức mạnh và duy trì các hoạt động viễn chinh của Trung Quốc.

Tầm hoạt động, tải trọng và khả năng tác chiến thực địa khắc nghiệt của nó sẽ hỗ trợ việc triển khai nhanh chóng lực lượng bộ binh hạng nặng trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và xa hơn nữa, mở rộng năng lực hậu cần chiến lược của Bắc Kinh đến khu vực trước đây nằm ngoài tầm với của họ.

Mặc dù chương trình vẫn đang ở giai đoạn ý tưởng, nghiên cứu cho thấy Trung Quốc đang khám phá những con đường đầy tham vọng để sánh ngang hoặc vượt qua máy bay vận tải hạng nặng của phương Tây.