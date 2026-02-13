Theo tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc, tiêm kích hạm tàng hình J-35 của Trung Quốc được triển khai trên tàu sân bay Phúc Kiến (Type 003) đang phải đối mặt với những hạn chế về hoạt động do vấn đề dai dẳng liên quan đến hiệu suất động cơ.

Báo cáo cho biết, đoạn phim được đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV phát sóng hồi đầu năm nay, nhằm quảng bá tàu sân bay Phúc Kiến, đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhà bình luận quân sự, sau khi hé lộ những thiếu sót tiềm ẩn trong động cơ phản lực cánh quạt trang bị cho J-35.

Tàu Phúc Kiến được đưa vào biên chế tháng 11 năm ngoái, là hàng không mẫu hạm thứ 3 của Trung Quốc, đồng thời là tàu đầu tiên trang bị máy phóng điện từ, được thiết kế để tăng tốc máy bay chiến đấu nặng hàng chục tấn lên hơn 200km/h chỉ trong vài giây để cất cánh.

Đài CCTV đã phát sóng video ghi lại cảnh chiếc J-35 thực hiện hoạt động cất và hạ cánh trên tàu sân bay. Tuy nhiên theo tờ Chosun Ilbo, đoạn phim này khiến các nhà phân tích trong nước đặt câu hỏi về hiệu suất động cơ, được mô tả là "trái tim" của máy bay.

Ông Haixian Xianfeng, một nhà bình luận quân sự chuyên về hải quân đã viết: "Theo ước tính của các chuyên gia trong nước, tiêm kích J-35 chỉ có thể hoạt động trong 7 phút ở khoảng cách 900km so với tàu sân bay”.

Tuyên bố này được tờ Chosun Ilbo trích dẫn, cho thấy khả năng hoạt động liên tục và thời gian lượn vòng hạn chế của chiếc J-35, nó không phải là phương tiện tương thích với chiếc Phúc Kiến.

Tiêm kích hạm J-35 cất cánh từ tàu sân bay Phúc Kiến.

J-35 là máy bay chiến đấu tàng hình có khả năng hoạt động trên tàu sân bay, được phát triển dựa trên thiết kế F-35 của Mỹ. Chiến đấu cơ này được giới thiệu như một nền tảng thế hệ tiếp theo, dự định trang bị cho hạm đội tàu sân bay đang mở rộng của Hải quân Trung Quốc.

Hệ thống máy phóng điện từ của chiếc Phúc Kiến cho phép máy bay cất cánh với tải trọng nặng hơn so với những hàng không mẫu hạm có đường băng kiểu nhảy cầu.

Các nhà quan sát đã dự đoán J-35 sẽ được trang bị động cơ WS-19 thế hệ mới, vốn đã được phát triển từ năm 2017. Nhưng thực tế đoạn phim lại cho thấy việc tiếp tục sử dụng động cơ WS-21 cũ hơn.

Hiệu suất động cơ là yếu tố quan trọng đối với tiêm kích hạm, khi phải tạo ra lực đẩy đủ mạnh để cất cánh từ boong tương đối ngắn, ngay cả khi có sự hỗ trợ của máy phóng.

Báo Chosun Ilbo lưu ý rằng Trung Quốc đã thành lập Tập đoàn Động cơ Hàng không Trung Quốc (AECC) vào năm 2009 để giám sát việc phát triển động cơ máy bay và đã đầu tư hơn 40 tỷ USD từ năm 2010 đến năm 2020.

Bất chấp mọi nỗ lực, động cơ máy bay chiến đấu vẫn là một thách thức lớn trong ngành quốc phòng Trung Quốc. Vấn đề trên được mô tả như "bệnh tim", ám chỉ những điểm yếu dai dẳng trong công nghệ động cơ đẩy.

Tàu sân bay Phúc Kiến là một yếu tố trung tâm trong quá trình hiện đại hóa Hải quân Trung Quốc. Không giống như các tàu tiền nhiệm gồm: Liêu Ninh và Sơn Đông, sử dụng đường băng kiểu nhảy cầu, con tàu mới có máy phóng điện từ tương tự như loại được Hải quân Mỹ sử dụng.

Hệ thống này được thiết kế để cải thiện khả năng thực thi nhiệm vụ và mở rộng tầm hoạt động của máy bay có thể được triển khai từ tàu sân bay.

Vai trò tác chiến của J-35 đó là cung cấp ô phòng không cho hạm đội, khả năng tấn công và tiềm năng triển khai sức mạnh từ các nhóm tác chiến tàu sân bay.

Tuy nhiên những hạn chế về thời gian hoạt động được báo cáo lại cho thấy những ràng buộc đối với việc thực hiện nhiệm vụ liên tục ở khoảng cách xa so với tàu sân bay.