Tại một số địa phương, mức thiệt hại về sản lượng lên tới 70%.

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Thị trường hạt dẻ Trung Quốc đang chịu áp lực từ sản lượng nguyên liệu suy giảm, đặc biệt là các loại hạt kích thước lớn. Cùng với chi phí vận tải biển tăng cao, tình trạng này khiến giá thành xuất khẩu tăng và hoạt động thu mua của các nhà nhập khẩu trở nên thận trọng hơn.

Cụ thể, thị trường hạt dẻ Trung Quốc năm 2026 chịu tác động đồng thời từ thời tiết bất lợi, sản lượng nguyên liệu giảm, thay đổi cơ cấu kích thước hạt và chi phí logistics quốc tế gia tăng. Trong đó, nguồn cung hạt dẻ cỡ lớn đang thiếu hụt rõ rệt, gây khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng nước ngoài.

Ông Sun, đại diện Công ty Tai'an Yihang Food, cho biết tình trạng thiếu nguyên liệu năm nay xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Biến động thị trường trong năm trước khiến các đơn vị thu mua và chế biến thận trọng hơn trong kế hoạch nhập hàng. Bên cạnh đó, hạn hán tại một số vùng trồng trọng điểm ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng cũng như quá trình phát triển của quả.

Theo phản ánh từ các vùng sản xuất, hạn hán đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực trồng hạt dẻ ngọt lớn của Trung Quốc. Tại một số địa phương, mức thiệt hại về sản lượng lên tới 70%.

Không chỉ làm giảm tổng sản lượng thu hoạch, tình trạng thiếu nước còn khiến hạt phát triển kém, kéo theo tỷ lệ hạt có kích thước lớn giảm đáng kể.

Dữ liệu phân loại nguyên liệu của doanh nghiệp cho thấy, nhóm hạt có kích thước 60–80 và 70–90 hạt/kg, vốn chiếm khoảng 30–40% tổng lượng thu mua trong những năm trước, hiện chỉ còn khoảng 10%.

Đáng chú ý, nhóm hạt lớn nhất, với quy cách 60–70 hạt/kg, đang khan hiếm nhất. Nhóm này chỉ chiếm khoảng 3% tổng lượng nguyên liệu doanh nghiệp thu mua, tương đương khoảng 90 tấn.

Với trọng lượng tịnh 25 tấn mỗi container, lượng nguyên liệu trên chỉ đủ đóng khoảng 3–4 container hàng xuất khẩu tiêu chuẩn.

Tình trạng thiếu hụt đặc biệt gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi đáp ứng đơn hàng yêu cầu cụ thể về kích thước, hình thức và chất lượng. Trong khi đó, nhu cầu đối với hạt dẻ ngọt cỡ lớn tại thị trường Trung Đông vẫn tương đối ổn định, khiến áp lực cạnh tranh nguồn cung gia tăng.

Bên cạnh khó khăn về nguyên liệu, chi phí vận chuyển quốc tế tăng mạnh đang tạo thêm áp lực lên hoạt động xuất khẩu hạt dẻ Trung Quốc.

Theo đại diện doanh nghiệp, cước vận tải biển từ cảng Thanh Đảo đến các điểm đến như Dammam (Saudi Arabia) và Jebel Ali (Dubai, UAE) có thời điểm tăng lên 13.000–17.000 USD/container.

Mức cước thực tế biến động tùy thuộc vào tình hình địa chính trị tại các khu vực, điều chỉnh của hãng tàu, lịch trình vận chuyển và thời điểm đặt chỗ.

Chi phí logistics tăng trực tiếp làm tăng giá vốn hàng nhập khẩu, thu hẹp biên lợi nhuận của các nhà bán buôn và doanh nghiệp phân phối ở nước ngoài. Với một container có trọng lượng 25 tấn, mức cước vận tải cao có thể tạo ra chênh lệch đáng kể trong tổng chi phí đưa hàng đến thị trường tiêu thụ.

Do đó, khi đàm phán đơn hàng trong năm nay, khách hàng nước ngoài không chỉ quan tâm đến giá hạt dẻ mà còn đặc biệt chú ý đến chi phí vận chuyển. Một số nhà nhập khẩu đã điều chỉnh kế hoạch mua hàng số lượng lớn thành các đơn hàng nhỏ hơn, chia thành nhiều đợt dựa trên tình hình tiêu thụ thực tế.

Hạt dẻ Trung Quốc hiện được xuất khẩu tới nhiều thị trường, trong đó có Đông Nam Á, Trung Đông, châu Âu, Mỹ và Hàn Quốc. Trong bối cảnh nguồn cung nguyên liệu cỡ lớn thu hẹp và chi phí logistics tăng, khả năng duy trì chất lượng ổn định cùng việc kiểm soát giá thành đang trở thành những yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu.