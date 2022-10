Trung Quốc được công nhận là một trong những nước an toàn nhất trên thế giới

Theo ông Xu Ganlu, nhằm tạo ra môi trường xã hội an toàn và ổn định để phát triển kinh tế bền vững và lành mạnh, lực lượng công an ở Trung Quốc đã chủ động đổi mới công tác quản lý an ninh, hộ khẩu, giao thông, xuất nhập cảnh.



Hàng loạt chính sách kể trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong học tập, công tác, sản xuất và đời sống. Trong 5 năm qua, các chính sách này đã tiết kiệm cho người dân Trung Quốc khoảng 220 tỷ nhân dân tệ (30,55 tỷ USD) cũng như giúp tiết kiệm chi phí về thời gian.

Trong thập kỷ qua, tại Trung Quốc đã có tổng cộng 3.799 cảnh sát hy sinh và hơn 50.000 cảnh sát bị thương trong lúc thi hành công vụ.