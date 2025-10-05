Trung Quốc dừng nhập khẩu đậu tương, nông dân Mỹ vẫn trúng lớn do ồ ạt trồng loại nông sản thay thế: Đã ký hợp đồng xuất khẩu 20 triệu tấn, nhu cầu tăng mạnh tại Đông Nam Á

Ảnh minh họa

Xuất khẩu ngô của Mỹ được dự báo sẽ lập kỷ lục mới trong năm tiếp thị 2025/26, nhờ sự thay đổi trong cơ cấu cây trồng và nhu cầu gia tăng từ các thị trường quốc tế.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 9 dự kiến khối lượng ngô xuất khẩu đạt hơn 2,97 tỷ giạ (tương đương 75,5 triệu tấn), tăng 100 triệu giạ so với ước tính tháng trước và vượt mức kỷ lục 2,83 tỷ giạ của niên vụ trước.

Theo USDA, tính đến ngày 18/9, Mỹ đã ký hợp đồng xuất khẩu hơn 20 triệu tấn ngô. Trong đó, Mexico, Colombia và các nước Tây Bán cầu khác chiếm khoảng một nửa; còn Nhật Bản, Hàn Quốc cùng các thị trường châu Á khác chiếm khoảng 20%.

Các chuyên gia nhận định xu hướng chuyển đổi nguyên liệu chính trong thức ăn chăn nuôi từ lúa mì sang ngô đang diễn ra tại Hàn Quốc và Đông Nam Á nhờ lợi thế về giá trị. Nhu cầu ngô dùng làm nguyên liệu sản xuất ethanol cũng đang gia tăng, góp phần thúc đẩy triển vọng xuất khẩu.

Nguồn cung ngô dồi dào đến từ diện tích gieo trồng kỷ lục sau khi nông dân Mỹ chuyển từ đậu nành sang ngô để ứng phó căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Tuy vậy, lượng ngô Trung Quốc nhập khẩu chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng xuất khẩu của Mỹ.

Triển vọng xuất khẩu ngô Mỹ cũng được hỗ trợ bởi sự suy giảm nguồn cung từ Brazil – nhà sản xuất lớn thứ ba thế giới. Dù sản lượng Brazil niên vụ hiện tại dự kiến đạt 131 triệu tấn, nhu cầu nội địa lại tăng mạnh sau khi chính phủ nâng tỷ lệ pha trộn ethanol trong xăng từ 27% lên 30%. Giá ngô trong nước cao hơn giá xuất khẩu khiến nông dân Brazil ưu tiên thị trường nội địa, làm giảm lượng xuất khẩu.

Trên thị trường, giá ngô kỳ hạn chuẩn tại Sàn giao dịch Chicago đã giảm từ mức 5 USD/giạ hồi mùa xuân xuống dưới 4 USD vào giữa tháng 9, hiện dao động quanh mức thấp 4 USD. Theo các chuyên gia phân tích, giá dự kiến sẽ duy trì ở mức trầm lắng trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, những cam kết của các quốc gia như Nhật Bản và Việt Nam trong đàm phán thương mại với chính quyền Tổng thống Trump nhằm gia tăng mua nông sản Mỹ cũng được kỳ vọng thúc đẩy xuất khẩu ngô.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo triển vọng vẫn tồn tại rủi ro, khi nguồn cung lớn có thể gây áp lực nếu nhu cầu không theo kịp, khiến thị trường ngô toàn cầu duy trì trạng thái thận trọng.

Theo Nikkei﻿



