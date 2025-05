Global Times đưa tin, tàu khu trục Type 054B thứ hai của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành tập trận tại một vị trí không được tiết lộ trên biển.

Theo báo cáo, cường độ huấn luyện trên tàu mới được đưa vào biên chế đang tăng lên. Trong hoạt động bắn đạn thật đầu tiên, Tần Châu đã trực tiếp tấn công và đánh chìm một mục tiêu.

Tần Châu là tàu khu trục Type 054B thứ hai được biên chế vào Hải quân PLA, sau khi tàu khu trục Type 054B Tháp Hà đầu tiên, được đưa vào biên chế tại một cảng quân sự ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc vào ngày 22/1.

Được biết, Type 054B có lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn. Tàu khu trục thế hệ mới này có những tiến bộ về công nghệ tàng hình, hệ thống chỉ huy chiến đấu và điều khiển hỏa lực, giúp tăng cường đáng kể hiệu suất tổng thể.

Với khả năng mạnh mẽ cho hoạt động tác chiến toàn diện và các nhiệm vụ quân sự đa dạng, tàu chiến này dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực hoạt động của Hải quân Trung Quốc.

Zhang Jun she, một chuyên gia quân sự của Trung Quốc cho biết, Type 054B có lượng giãn nước lớn hơn và tầm hoạt động xa hơn so với phiên bản tiền nhiệm, do đó có thể thực hiện các nhiệm vụ ở vùng biển xa, bao gồm các hoạt động với các nhóm tàu sân bay và thực hiện vai trò phòng không, chống tàu ngầm trong khu vực.

Ông cũng lưu ý rằng, các cuộc tập trận của tàu khu trục Type 054B thứ hai sẽ cho phép thích nghi với nhiều điều kiện biển khác nhau và tăng cường khả năng chiến đấu.

Trong khi đó, Zhang Xue feng, một chuyên gia quân sự khác của Trung Quốc nói rằng, Type 054B không chỉ cân bằng khả năng chống ngầm, chống hạm và phòng không mà còn đạt được thiết kế tiết kiệm chi phí thông qua việc sử dụng các công nghệ mới.

Theo Global Times