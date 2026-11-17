NHTW Trung Quốc vừa có tháng mua ròng vàng mạnh nhất trong hơn 3 năm, kể từ tháng 9/2023.

Theo số liệu chính thức được công bố mới đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã mua thêm 830.000 oz vàng, tương đương khoảng 25,8 tấn trong tháng 10. Đây là khối lượng mua ròng lớn nhất của PboC trong hơn 3 năm, kể từ tháng 9/2023.

NHTW Trung Quốc liên tục mua vàng cũng tác động đến nhu cầu của nhà đầu tư cá nhân tại nước này. Trong tháng 10, các hộ gia đình Trung Quốc đã mua vàng quanh mức 4.000 USD/oz, với kỳ vọng lực mua trong dài hạn sẽ tiếp tục hỗ trợ giá kim loại quý.

Động thái gom vàng ở Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh giá vàng lao dốc mạnh, giảm gần 7% trong tháng 10 xuống dưới vùng giá 4.000 USD/oz. Đây là mức giảm sâu nhất của giá vàng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Sau một nhịp hồi phục ngắn, giá vàng trong tháng 11 tiếp tục trượt dài xuống dưới 3.900 USD/oz. So với đỉnh hồi cuối tháng 1 năm nay, giá kim loại quý này đã giảm khoảng 28%. Có thể thấy, nhu cầu vàng tại Trung Quốc duy trì ở mức cao bất chấp diễn biến giá. Điều này phần nào cho thấy động thái mua vàng của quốc gia này mang tính chất dự trữ nhiều hơn là kỳ vọng giá.

Tính chung 10 tháng đầu năm, Trung Quốc đã gom thêm gần 130 tấn vàng qua đó nâng tổng lượng dự trữ lên 2.436 tấn, tiếp tục nằm trong top những quốc gia dự trữ nhiều vàng nhất thế giới. Vàng là một trong những công cụ để Trung Quốc đa dạng hoá dự trữ, phần nào giảm phụ thuộc vào USD trong bối cảnh dự trữ USD của nước này rất lớn.

Nhu cầu giảm phụ thuộc vào USD không phải là hiện tượng đơn lẻ tại Trung Quốc mà là một xu hướng đang diễn ra tại nhiều quốc gia. Điều này lý giải cho hoạt động mua vàng mạnh mẽ của các NHTW trên toàn cầu. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã báo cáo mua ròng 321 tấn vàng trong quý III, mức cao nhất kể từ năm 2024.

Tốc độ tích lũy vàng của quốc gia tỷ dân ngày càng được đẩy nhanh trong những tháng gần đây. Trong 9 tháng đầu năm, Ba Lan và Trung Quốc là 2 quốc gia mua kỷ lục hơn 100 tấn vàng. Ba Lan dẫn đầu với 123 tấn, trong khi Trung Quốc đạt 103 tấn. Uzbekistan, Kazakhstan, Cộng hòa Czech, Singapore và Chile đều ghi nhận lượng mua ròng vàng ở mức hai chữ số (từ 10 tấn trở lên).

Bên cạnh đó, hoạt động mua ròng cũng diễn ra khá tích cực tại nhiều quốc gia thuộc nhóm thị trường mới nổi, dù lượng mua của mỗi nước đều dưới 10 tấn. Trái ngược với xu hướng trên, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là quốc gia bán ròng vàng nhiều nhất (82 tấn) trong 9 tháng đầu năm. Nga xếp thứ 2 khi bán ròng 62 tấn sau 3 quý liên tiếp.