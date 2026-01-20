Trung Quốc đón tin vui từ Venezuela

Tập đoàn Vitol – nhà kinh doanh dầu mỏ độc lập lớn nhất thế giới – đang chào bán dầu thô Venezuela cho các nhà máy lọc dầu Trung Quốc với mức chiết khấu thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước khi cựu Tổng thống Nicolás Maduro bị lật đổ. Theo các thương nhân giấu tên am hiểu, mức chiết khấu hiện nay chỉ bằng khoảng một phần ba so với các giao dịch “ngoài luồng” từng diễn ra khi dầu Venezuela còn chịu lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ.

Cụ thể, Vitol gần đây đã đề nghị bán các lô dầu thô nặng Merey – loại dầu chủ lực và có hàm lượng lưu huỳnh cao của Venezuela – cho các nhà máy lọc dầu Trung Quốc với mức giá thấp hơn khoảng 5 USD mỗi thùng so với giá dầu Brent giao dịch trên sàn ICE. Mức chiết khấu này thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước, khi dầu thô Venezuela thường được bán với mức giảm giá lên tới 15 USD mỗi thùng so với Brent để bù đắp rủi ro pháp lý và chi phí vận chuyển phát sinh từ việc né tránh lệnh trừng phạt.

Trước khi chính quyền Mỹ tiến hành chiến dịch chớp nhoáng tại Venezuela, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ dầu thô lớn nhất của quốc gia Nam Mỹ này. Các lô hàng dầu khi đó chủ yếu được vận chuyển bằng một “hạm đội ngầm” gồm các tàu chở dầu bí mật, thường xuyên tắt tín hiệu nhận dạng và thay đổi lộ trình để tránh sự giám sát của phương Tây.

Tuy nhiên, dòng chảy dầu thô từ Venezuela sang Trung Quốc đã sụt giảm mạnh trong những tháng gần đây. Dữ liệu thị trường cho thấy, trong tháng Hai, lượng dầu thô và dầu nhiên liệu Venezuela xuất sang Trung Quốc chỉ đạt khoảng 166.000 thùng/ngày, giảm sâu so với mức trung bình 642.000 thùng/ngày ghi nhận trong năm 2025.

Theo các nguồn tin thương mại được Reuters dẫn lại tuần trước, Vitol và Trafigura – một tập đoàn kinh doanh dầu mỏ độc lập lớn khác – hiện đang đồng thời chào bán dầu thô Venezuela cho các nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc và Ấn Độ, với kế hoạch giao hàng trong tháng 3. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai tập đoàn trên nhận được giấy phép đặc biệt từ chính phủ Mỹ, cho phép tham gia hỗ trợ tiếp thị và phân phối dầu thô Venezuela trong khuôn khổ các điều kiện kiểm soát mới.

Trafigura xác nhận rằng, theo yêu cầu của chính phủ Mỹ, cả Trafigura và Vitol đang cung cấp các dịch vụ hậu cần và tiếp thị nhằm tạo điều kiện cho việc tiêu thụ dầu thô Venezuela trên thị trường quốc tế. Thông tin này được đưa ra ngày 9/1, sau cuộc gặp giữa lãnh đạo các tập đoàn dầu mỏ lớn với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

Ngoài ra, các nguồn tin cho biết Vitol và Trafigura cũng đã tiếp cận PetroChina để thăm dò khả năng nối lại hoạt động mua bán dầu thô Merey. Trước khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt xuất khẩu Venezuela trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, Merey từng là một trong những loại dầu thô được PetroChina nhập khẩu thường xuyên để phục vụ các nhà máy lọc dầu có cấu hình phù hợp với dầu nặng.

Giới quan sát nhận định, việc dầu thô Venezuela quay trở lại thị trường với mức chiết khấu thấp hơn phản ánh sự thay đổi căn bản trong bối cảnh địa chính trị và thương mại năng lượng toàn cầu. Đồng thời, điều này cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của các tập đoàn trung gian như Vitol và Trafigura trong việc tái cấu trúc dòng chảy dầu mỏ từ Venezuela sang các thị trường châu Á.

Theo Oilprice﻿