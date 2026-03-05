Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng thấp nhất gần 40 năm: Dấu hiệu cho thấy điều gì?

Chính phủ Trung Quốc vừa công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 ở mức 4,5%–5%, thấp hơn so với mức khoảng 5% đạt được trong năm 2025. Đây được xem là mục tiêu tăng trưởng thấp nhất của nước này trong nhiều thập niên và phản ánh sự thận trọng của Bắc Kinh trước những thách thức trong nước và quốc tế.

Các nghiên cứu và dữ liệu kinh tế quốc tế cho thấy Trung Quốc đã duy trì tốc độ tăng trưởng rất cao trong khoảng hơn 30–40 năm, kể từ khi nước này bắt đầu cải cách kinh tế năm 1978.

Cụ thể, theo Every CRS Report, từ 1979 đến 2018, GDP thực của Trung Quốc tăng trung bình khoảng 9,5% mỗi năm. Một số nghiên cứu từ Advisor Perspectives cho thấy từ 1981 đến 2011, tăng trưởng GDP trung bình của Trung Quốc đạt khoảng 10,2% mỗi năm, kéo dài suốt ba thập niên.

Trong nhiều giai đoạn của thời kỳ này, đặc biệt từ đầu những năm 2000, Trung Quốc thậm chí đạt tăng trưởng hai chữ số liên tục trong nhiều năm, góp phần đưa nước này trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu tăng trưởng 4,5–5% cho năm 2026 được xem là thấp hơn rõ rệt so với thời kỳ tăng trưởng cao trước đây và là mức thấp nhất kể từ năm 1991, theo các hãng tin quốc tế.

Thông tin được Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường công bố trong báo cáo công tác chính phủ tại kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC). Theo các hãng tin quốc tế, việc đặt mục tiêu tăng trưởng 4,5–5% cho thấy Bắc Kinh đang chấp nhận một giai đoạn tăng trưởng chậm hơn, khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải đối mặt với nhiều khó khăn như tiêu dùng yếu, thị trường bất động sản suy giảm và căng thẳng thương mại với các nền kinh tế lớn.

Tăng trưởng giảm tốc sau nhiều thập niên bùng nổ

Trong nhiều năm, Trung Quốc từng duy trì mức tăng trưởng GDP hai con số và được coi là động lực lớn nhất của kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, những năm gần đây tốc độ này đã giảm dần.

Theo số liệu chính thức, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng khoảng 5% trong năm 2025, đạt mục tiêu chính phủ đặt ra nhờ xuất khẩu mạnh và thặng dư thương mại kỷ lục. Tuy vậy, các chuyên gia kinh tế cho rằng mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu và đầu tư đang bộc lộ nhiều hạn chế. Tiêu dùng trong nước tăng chậm, trong khi thị trường bất động sản – một động lực lớn của nền kinh tế – vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau cuộc khủng hoảng kéo dài.

Reuters nêu mục tiêu tăng trưởng thấp hơn cũng phản ánh thực tế rằng Trung Quốc đang chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, trong đó tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại nhưng chất lượng tăng trưởng được ưu tiên hơn.

Việc hạ mục tiêu tăng trưởng năm 2026 được nhiều chuyên gia xem là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang bước vào “kỷ nguyên tăng trưởng chậm hơn” so với giai đoạn bùng nổ trước đây. Tuy vậy, nền kinh tế Trung Quốc vẫn có quy mô rất lớn, với GDP khoảng 18 nghìn tỷ USD, và tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Theo các nhà phân tích, mục tiêu tăng trưởng thấp hơn không đồng nghĩa với sự suy yếu của nền kinh tế, mà phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tái cấu trúc mô hình phát triển, hướng tới nền kinh tế dựa nhiều hơn vào tiêu dùng, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, cách Trung Quốc điều chỉnh chiến lược tăng trưởng trong giai đoạn mới sẽ tiếp tục là yếu tố có ảnh hưởng lớn đối với thương mại và thị trường tài chính toàn cầu.