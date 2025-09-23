Trung Quốc đang từ bỏ đội hình xe tăng hạng nặng

Kết luận này được các nhà quan sát phương Tây đưa ra sau khi phân tích cuộc duyệt binh gần đây tại Bắc Kinh, nơi Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trình làng một loạt hệ thống thiết giáp mới, bao gồm xe tăng hạng trung Type 100 và một số phiên bản xe chiến đấu dựa trên khung gầm.

Sự xuất hiện của Type 100 và các nền tảng liên quan được coi là bằng chứng rõ ràng cho sự thay đổi trong học thuyết. Thay vì tạo ra một "dòng thác" xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nặng, Bắc Kinh đang tập trung nguồn lực vào việc phát triển các phương tiện nhẹ, cơ động hơn, phù hợp hơn cho hoạt động trên địa hình hiểm trở hoặc trên biển.

"Đội xe tăng trước đây của PLA chủ yếu được thiết kế cho các trận chiến trên thảo nguyên Mông Cổ và đột phá ở Siberia. Nhưng Trung Quốc không còn cần đến các phương tiện này nữa vì Nga không còn được coi là đối thủ tiềm năng nhất của họ, Ấn Độ giờ đã đảm nhận vai trò đó", tờ Military Watch (MW) nhận xét.

Xe tăng hạng trung Type 100 sẽ là tương lai của Quân đội Trung Quốc.

Được biết do đường biên giới đất liền duy nhất với Ấn Độ chạy qua Hành lang Ladakh, các loại xe hạng nhẹ có khả năng di chuyển nhanh trên đường núi đang trở nên phổ biến hơn. Động cơ của chúng sẽ không bị chết máy khi hoạt động ở độ cao lớn.

Ở độ cao trên 4.000 mét, xe tăng hạng nặng như Type 99A2 gặp phải những hạn chế nghiêm trọng về hệ thống truyền động và sức cơ động. Ngược lại, xe tăng hạng trung Type 100 và Type 15 được thiết kế để hoạt động tự tin ở điều kiện độ cao lớn, đồng thời vẫn cung cấp đủ hỏa lực để chống lại chiến xa Ấn Độ trên dãy Himalaya.

"Một vai trò khác của những xe tăng này là khả năng đổ bộ đợt hai qua eo biển Đài Loan. Chúng phù hợp hơn nhiều để triển khai trên tàu", tờ MW nói thêm.

Xe tăng hạng nặng khó cơ động và đổ bộ, trong khi xe hạng trung có thể được đưa lên tàu, nhanh chóng triển khai đến bờ biển và sử dụng để củng cố vị trí ở vùng nước sâu. Đối với PLA, khả năng sử dụng xe tăng kết hợp hỏa lực và tính cơ động là rất quan trọng để duy trì đà tiến công của bất kỳ chiến dịch đổ bộ nào.