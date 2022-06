Trung Quốc đăng tin bắt được tín hiệu ngoài hành tinh, chuyên gia Mỹ 'giội gáo nước lạnh'

Bloomberg cho biết, theo một bài báo cáo đăng trên website Science and Technology Daily (tờ báo chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc) thì kính viễn vọng vô tuyến khổng lồ Sky Eye của nước này đã thu được tín hiệu của một nền văn minh ngoài hành tinh.

Tuy nhiên, điều đáng nói là báo cáo này nhanh chóng bị xóa khỏi website của Science and Technology Daily, mặc dù tin tức đã bắt đầu thịnh hành trên mạng xã hội Weibo và được các phương tiện truyền thông khác đăng tải, bao gồm cả những hãng thông tấn do nhà nước (Trung Quốc) điều hành.

Tin tức nhanh chóng tập trung vào các quan sát của Sky Eye - Kính viễn vọng vô tuyến hình cầu khẩu độ 500 mét (FAST), nằm ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc. Đây là kính thiên văn vô tuyến một đĩa lớn nhất thế giới.



Trước đó, theo báo cáo do Zhang Tonjie, nhà khoa học trưởng của nhóm tìm kiếm nền văn minh ngoài Trái Đất [do Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Đài quan sát thiên văn quốc gia thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc và Đại học California, Berkeley (Mỹ) đồng sáng lập] thì:

Vào tháng 9 năm 2020, kính viễn vọng vô tuyến Sky Eye của Trung Quốc chính thức khởi động một cuộc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất. Nhóm nghiên cứu của ông đã phát hiện ra 2 bộ tín hiệu đáng ngờ vào năm 2020 trong khi sàng lọc dữ liệu FAST thu thập được vào năm 2019; và tìm thấy một tín hiệu đáng ngờ khác vào năm 2022 từ dữ liệu quan sát các mục tiêu ngoài hành tinh.

Sky Eye - Kính viễn vọng vô tuyến hình cầu khẩu độ 500 mét (FAST), nằm ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc.

Trong báo cáo, ông Zhang Tonjie cho biết, kính viễn vọng Sky Eye của Trung Quốc cực kỳ nhạy trong dải tần vô tuyến tần số thấp và đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm các nền văn minh ngoài hành tinh. Dẫu vậy, ông cũng nhấn mạnh khả năng các tín hiệu đáng ngờ này là một loại nhiễu sóng vô tuyến nào đó và cần được điều tra thêm, Space.com thông tin.

Đây là sơ lược thông tin có trong bài báo cáo đăng trên Science and Technology Daily rồi bị gỡ không có lý do sau đó.

Phóng viên của Bloomberg đã liên hệ với Science and Technology Daily nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào.

CHUYÊN GIA LÊN TIẾNG

Để có được một số góc nhìn về những tin đồn liên quan đến Sky Eye, Inside Outer Space đã liên hệ với Dan Werthimer - đồng sáng lập kiêm nhà khoa học trưởng của dự án SETI (Tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái Đất) thuộc Phòng thí nghiệm khoa học không gian của trường Đại học California, Berkeley (Mỹ). Ông chính là người làm việc với các nhà nghiên cứu SETI của Đại học Sư phạm Bắc Kinh.

Kết quả, Dan Werthimer 'giội gáo nước lạnh' vào khả năng các tín hiệu mà Sky Eye (được cho là) thu được từ những người ngoài hành tinh tiên tiến, Space.com đưa tin.

"Những tín hiệu này là do nhiễu sóng vô tuyến; chúng là do ô nhiễm vô tuyến từ Earthlings (Trái Đất), không phải từ ET (extraterrestrial intelligence - trí thông minh ngoài Trái Đất). Thuật ngữ kỹ thuật mà chúng tôi sử dụng là 'RFI' - nhiễu tần số vô tuyến. RFI có thể đến từ điện thoại di động, máy phát TV, radar, vệ tinh..." - Dan Werthimer giải thích.

"Tất cả các tín hiệu được các nhà nghiên cứu SETI phát hiện cho đến nay đều do nền văn minh của chúng ta tạo ra, không phải nền văn minh khác" - Dan Werthimer nói thêm. "Thật khó để thực hiện các quan sát SETI từ bề mặt hành tinh của chúng ta. Tình trạng ô nhiễm vô tuyến đang trở nên tồi tệ hơn khi ngày càng có nhiều máy phát và vệ tinh được chế tạo. Một số băng tần vô tuyến đã trở nên không thể sử dụng cho SETI".

Dan Werthimer - đồng sáng lập kiêm nhà khoa học trưởng của dự án SETI ở Mỹ. Ảnh: Dan Werthimer

Ông Dan Werthimer nói rằng người Trái Đất có thể phải đi đến phía xa của Mặt Trăng để thực hiện công việc tìm kiếm SETI.

"Một kính viễn vọng vô tuyến ở phía xa của Mặt Trăng sẽ được bảo vệ khỏi tất cả ô nhiễm vô tuyến trên hành tinh của chúng ta".

Bài viết sử dụng nguồn: TIME Magazine, Space.com

https://soha.vn/trung-quoc-dang-tin-bat-duoc-tin-hieu-ngoai-hanh-tinh-chuyen-gia-my-gioi-gao-nuoc-lanh-20220616150014533.htm