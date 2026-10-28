Trung Quốc đang "ngồi trên kho báu" khổng lồ mà không biết: Trải rộng 150.000 km2, ngay dưới thủ phủ sản xuất pin

Một nghiên cứu mới cho thấy các khu vực tập trung nhiều nhà máy sản xuất pin lithium tại Trung Quốc có thể nằm ngay phía trên những mỏ khoáng sản chiến lược chưa được khai phá.

Theo SCMP, các nhà địa chất Trung Quốc vừa xác định những khu vực có tiềm năng chứa các mỏ lithium dạng đất sét dọc vùng duyên hải đông nam nước này. Đáng chú ý, những khu vực trên trùng với các trung tâm sản xuất pin lithium lớn tại miền Đông và miền Nam Trung Quốc.

Nghiên cứu được công bố vào tháng 9 trên tạp chí khoa học East China Geology, do các nhà khoa học thuộc Viện Địa chất, Học viện Khoa học Địa chất Trung Quốc phối hợp với Trung tâm Nam Kinh thuộc Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc thực hiện.

Nhà địa chất Duan Zheng, một trong những tác giả nghiên cứu, cho biết các khu vực có triển vọng phát hiện mỏ lithium dạng đất sét tại đông nam Trung Quốc nằm trùng những cụm công nghiệp sản xuất pin lithium lớn của nước này.

Tính đến ngày 20/5, Trung Quốc có khoảng 17.000 doanh nghiệp liên quan đến pin lithium. Trong đó, 40% tập trung tại miền Nam và 31,6% tại miền Đông, tương đương tổng cộng 71,6% số doanh nghiệp trên toàn quốc.

Điều này đồng nghĩa nhiều cơ sở sản xuất pin của Trung Quốc có thể nằm gần, thậm chí ngay phía trên những khu vực có tiềm năng chứa lithium chưa được khảo sát đầy đủ.

Đáng chú ý, vùng đá núi lửa được các nhà khoa học xác định có tiềm năng phân bố dọc khoảng 1.200 km bờ biển phía đông nam Trung Quốc và kéo sâu khoảng 500 km vào đất liền, với tổng diện tích khoảng 150.000 km2.

Các cuộc khảo sát địa chất trước đây đã ghi nhận 105 cấu trúc miệng núi lửa sụt lún trong khu vực. Đây là những vị trí có điều kiện địa chất thuận lợi cho quá trình tích tụ lithium trong các lớp đất sét.

Nhóm nghiên cứu xác định bồn địa Shirenbei tại huyện Hòa Bình, tỉnh Quảng Đông là khu vực ưu tiên khảo sát đầu tiên, sau khi phát hiện dấu hiệu khoáng hóa lithium trong các lớp đất sét thuộc đá núi lửa.

Bồn địa Shouchang tại thành phố Kiến Đức, tỉnh Chiết Giang được xếp thứ hai. Các khu vực quanh Tấn Vân và Lộc Thành, cũng thuộc Chiết Giang, được đánh giá có triển vọng nhờ sự hiện diện của những khoáng vật sét có khả năng chứa lithium.

Theo ông Duan Zheng, bước tiếp theo là xác định tài nguyên lithium tại hai bồn địa Shirenbei và Shouchang, sau đó mở rộng khảo sát các lớp đất sét trong khu vực đá núi lửa phía đông tỉnh Chiết Giang.

Để đánh giá tiềm năng, nhóm nghiên cứu đã đối chiếu đặc điểm địa chất của đông nam Trung Quốc với những mỏ lithium lớn trên thế giới.

Trong đó, mỏ McDermitt nằm giữa hai bang Oregon và Nevada của Mỹ được xem là mỏ lithium dạng đất sét có nguồn gốc núi lửa lớn nhất từng được biết đến. Theo nghiên cứu, tổng tài nguyên dự báo của mỏ này có thể đạt 120 triệu tấn.

Các nhà khoa học cũng đề cập đến mỏ Jadar ở miền Tây Serbia, nơi đã xác định được khoảng 85,4 triệu tấn quặng lithium với hàm lượng lithium oxide tối thiểu 1,76%.

Tại vùng duyên hải đông nam Trung Quốc, hàm lượng lithium đo được hiện dao động từ vài trăm đến khoảng 1.000 phần triệu (ppm), thấp hơn mức 2.000 - 3.000 ppm ghi nhận tại một số khu vực của mỏ McDermitt.

Dù vậy, một số lớp đất sét tại huyện Hòa Bình có hàm lượng lithium oxide từ 0,1% đến 0,2%, đồng thời có độ dày tương đối lớn. Đây được xem là tín hiệu tích cực để tiếp tục thăm dò.

Phát hiện trên đặc biệt có ý nghĩa đối với ngành công nghiệp pin của Trung Quốc, vốn vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn nguyên liệu lithium nhập khẩu, bao gồm quặng lithium từ Australia và nguồn cung từ Nam Mỹ.

Theo ông Duan Zheng, nếu phát triển thành công các nguồn lithium trong nước gần những trung tâm sản xuất, Trung Quốc có thể giảm đáng kể chi phí vận chuyển và rủi ro chuỗi cung ứng, đồng thời tăng khả năng chủ động về nguồn nguyên liệu và vị thế đàm phán với các nhà cung cấp nước ngoài.

Tuy nhiên, nhà địa chất này nhấn mạnh những lợi ích đó chỉ có thể trở thành hiện thực nếu hoạt động thăm dò thành công và các mỏ có thể được đưa vào khai thác thương mại.

Ở thời điểm hiện tại, nghiên cứu mới chỉ xác định các dấu hiệu địa chất và đánh giá tiềm năng. Các nhà khoa học chưa thể kết luận rằng khu vực đông nam Trung Quốc sở hữu những mỏ lithium lớn có khả năng khai thác hiệu quả về kinh tế.

Theo SCMP