Trung Quốc: Đang dùng bữa, khách hàng tá hỏa thấy chân người rơi xuống từ trần nhà vỡ toác

Phạm Trang |

Sự cố hy hữu xảy ra tại một quán ăn ở Vũ Hán (Trung Quốc) khi trần nhà bất ngờ sập, lộ ra một chân người khiến thực khách hoảng hốt.

Ngày 22/3, đoạn video chia sẻ từ người đàn ông họ Triệu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc thực khách dùng bữa thì trần nhà hàng bất ngờ vỡ toác, lộ ra một chân người thò xuống.

Theo lời kể của anh Triệu, thời điểm xảy ra sự việc, trong quán chỉ có duy nhất bàn của anh. Khi trần nhà đột ngột bị vỡ và xuất hiện một phần cơ thể người từ phía trên, anh đã vô cùng hoảng hốt.

“Lúc đó thực sự rất sợ hãi, không ngờ đang ăn lại gặp cảnh tượng như vậy”, anh chia sẻ.

Ngay sau sự cố, phía cửa hàng đã nhanh chóng tổ chức sơ tán khách ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Liên hệ với cửa hàng, đại diện quán cho biết người rơi xuống thực chất là một nhân viên phục vụ. Nguyên nhân được xác định do tầng trên cùng của cửa hàng đang tiến hành sửa chữa, dẫn đến việc trần nhà phía dưới bị ảnh hưởng.

“Người bị rơi không gặp nguy hiểm và được cho nghỉ ngơi sau đó. Hôm nay nhân viên đã quay lại làm việc bình thường”, phía cửa hàng cho hay.

Nguồn: Sina

