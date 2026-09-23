Trung Quốc đang chế tạo tàu ngầm hạt nhân bí mật?

Một tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới đang được đóng tại Nhà máy Bột Hải và các nhà phân tích nhận định đây là Type 095 đầy triển vọng.

Trang The War Zone (TWZ) trích dẫn những hình ảnh vệ tinh mới nhất, được chụp vào ngày 18/9, đã nhận ra nhiều thông tin có giá trị.

Trước đây hình ảnh vệ tinh không cho phép kiểm tra chi tiết thiết kế của tàu ngầm, vì vậy việc nó thuộc Dự án Type 095 đầy triển vọng vẫn chỉ là một giả định.

Tuy vậy, tấm ảnh mới đã cho phép các nhà phân tích xác định chiếc tàu ngầm chính xác là Type 095. Đây là một tàu ngầm đa năng chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Nhưng trang TWZ lưu ý thêm, vẫn chưa rõ đây là chiếc nào trong số những tàu ngầm mới được chế tạo gần đây cho Hải quân Trung Quốc, bởi chưa có thông tin đối chiếu.

Hình ảnh cho thấy rõ hệ thống đẩy bằng bơm phản lực, giúp vận hành êm hơn và đạt hiệu quả cao hơn ở tốc độ lớn khi lặn. Một giải pháp tương tự cũng được sử dụng trên các tàu ngầm hạt nhân Type 093B hiện đại hóa của Trung Quốc.

Một đặc điểm đáng chú ý khác là cánh lái đuôi hình chữ X, không có trên tàu Type 093B. Thiết kế này giúp cải thiện khả năng cơ động, hiệu quả điều khiển và giảm nguy cơ bị phát hiện bởi tiếng ồn so với vây đuôi hình chữ thập truyền thống. Chiều dài của tàu khoảng 120m.

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 1/9, cũng cho thấy một phần thân tàu hình chữ nhật mở phía sau buồng lái. Đây có thể là vị trí đặt các bệ phóng thẳng đứng, cho phép sử dụng tên lửa chống hạm và tên lửa hành trình để tấn công mục tiêu trên mặt đất.

Tuy nhiên, nhà phân tích hải quân Alex Luck cảnh báo không thể xác định mục đích của phần này từ ảnh vệ tinh, bởi nó cũng có thể liên quan đến việc tiếp cận khoang lò phản ứng hoặc yếu tố cấu trúc khác.

Ít nhất hai lỗ tròn lớn cũng đã được phát hiện ở mũi tàu ngầm. Mục đích của chúng hiện chưa được biết, khi có thể liên quan đến hệ thống phóng hoặc bộ phận của hệ thống sonar.

Một tàu ngầm hạt nhân (SSN) Type 095 khả nghi đang được đóng tại ụ khô ở Xưởng đóng tàu Bột Hải.

Trung Quốc đang đồng thời thử nghiệm một số thiết kế tàu ngầm mới. Bên cạnh Type 095 thì thiết kế Type 041/Zhou đã được công bố vào năm 2024, và tới năm 2026, một thiết kế khác với tháp chỉ huy rất nhỏ gọn đã xuất hiện tại xưởng đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải.

Hải quân Mỹ trước đây đã tuyên bố Trung Quốc đang dần chuyển đổi từ tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel-điện sang tàu ngầm hạt nhân.

Các tàu ngầm Type 095 đầy triển vọng và Type 096 chiến lược sẽ được trang bị lò phản ứng mới, cảm biến cải tiến, hệ thống vũ khí hiện đại và giảm tiếng ồn.

Dự kiến các tàu ngầm thế hệ mới này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong Hải quân Trung Quốc vào cuối những năm 2020 - 2030.

Trước đó có thông tin Trung Quốc đã trở thành quốc gia sở hữu hạm đội tàu ngầm hạt nhân lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Điều này phản ánh sự gia tăng tổng thể về lực lượng dưới nước của Hải quân Trung Quốc, đi kèm với sự xuất hiện của các dự án tàu ngầm hạt nhân mới.