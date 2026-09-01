Trung Quốc cử chuyên gia nhận dạng ADN đến Nepal

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ rằng Trung Quốc sẽ cử chuyên gia nhận dạng ADN đến Nepal.

Ngày 1/9, trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn thông tin bên cạnh việc cử chuyên gia nhận dạng ADN đến Nepal, Trung Quốc còn gửi thiết bị xét nghiệm ADN, máy bay không người lái và thiết bị lọc nước cùng nhiều mặt hàng khác đang cần gấp.

Giới chức Nepal đang bị quá sức trước nhiệm vụ nhận dạng nạn nhân khi có nhiều người bị biến dạng đến mức không thể nhận diện và được tìm thấy cách xa nhà hàng chục, thậm chí hàng trăm km.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn. (Ảnh: AP)

Hiện tại, các nhà xác gần như không còn chỗ trống và không loại trừ khả năng số người chết sẽ tiếp tục tăng. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiến hành đào bới trong bùn đất và đống đổ nát.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố Bắc Kinh đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người mất tích sau thảm họa và huy động hơn 2.100 nhân viên cứu hộ, phân bổ ít nhất 220 triệu nhân dân tệ (tương đương 852 tỷ đồng) cho công tác cứu trợ.

Đồng thời, Trung Quốc thả thiết bị và hàng cứu trợ từ trên không cho các lực lượng tuyến đầu, trong khi lực lượng chức năng sử dụng thiết bị dò tìm sự sống để tìm kiếm những người mất tích.

Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia (NDRRMA) của Nepal, số người thiệt mạng do lũ lụt ở Nepal tăng lên 987 người. Số người mất tích giảm xuống 3.916 người và có 11.814 người được cứu sống cho đến nay.

Bộ Du lịch Nepal cũng công bố danh sách 583 người nước ngoài mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng . Danh sách này nhấn mạnh quy mô toàn cầu của thảm kịch khi xuất hiện công dân của 38 quốc gia, bao gồm cả Mỹ.

Theo các nhà chức trách, ít nhất 461 người nước ngoài đến từ 23 quốc gia hiện đang mất tích ở phía biên giới Trung Quốc. Tổng cộng, những con số này đại diện cho hơn 1.000 người nước ngoài và gia đình của họ vẫn đang chờ đợi một sự kết thúc rõ ràng.

Hiện tại, nguyên nhân chính xác của vụ sụp đổ băng chưa được làm rõ, nhưng biến đổi khí hậu đang khiến các sông băng trên toàn thế giới tan chảy, làm tăng nguy cơ xảy ra những thảm họa tương tự. Nhiều nhà khoa học nhận định dãy núi Himalaya đang tan chảy nhanh hơn khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên.

Trong khi Nepal - một quốc gia chủ yếu là vùng nông thôn với 30 triệu dân, đóng góp rất ít vào lượng khí thải gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu do những quốc gia giàu có và công nghiệp hóa tạo ra - nhưng lại đang phải gánh chịu hậu quả.

Sau thảm họa, người đứng đầu cơ quan về khí hậu của Liên hợp quốc Simon Stiell cho rằng đó là “lời nhắc nhở đau lòng về sự mong manh của các môi trường núi cao này”. Hiện tại, nền kinh tế Nepal đang chịu áp lực lớn khi nguồn lực hạn chế để ứng phó với thảm họa quy mô như thế này.