Trung Quốc công bố tên lửa siêu vượt âm có thể 'biến hình' ở tốc độ âm thanh

Theo SCMP, các nhà khoa học quân sự Trung Quốc vừa hé lộ một bước đột phá hiếm có trong lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ: một nguyên mẫu tên lửa siêu vượt âm có khả năng “biến hình” giữa chừng khi bay với tốc độ trên Mach 5.

Theo bài báo khoa học đăng trên tạp chí Acta Aeronautica et Astronautica Sinica ngày 20/10, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Vương Bằng (Wang Peng) thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc (NUDT) dẫn đầu là nhóm phát triển nguyên mẫu này. Tên lửa sở hữu đôi cánh có thể thu gọn hoặc mở rộng tùy theo giai đoạn bay – một thiết kế được cho là mang tính đột phá trong giới nghiên cứu khí động học.

Một ví dụ về nguyên mẫu tên lửa biến hình siêu thanh. (Ảnh: NUDT)

Khi cánh thu vào thân, tên lửa giảm lực cản, giúp duy trì tốc độ cực cao trong giai đoạn hành trình. Ngược lại, khi cánh mở ra, chúng tăng lực nâng và khả năng cơ động đáng kể, cho phép tên lửa thay đổi hướng bay linh hoạt hơn.

Điểm đặc biệt là mức độ mở của cánh có thể điều chỉnh theo thời gian thực, giúp thay đổi hình dạng khí động học và đặc tính bay ngay trong quá trình hoạt động - một tính năng được giới chuyên gia đánh giá rất cao trong công nghệ bay siêu vượt âm.

(Ảnh minh họa)

Quan trọng hơn, nghiên cứu cho biết thuật toán điều khiển và các bộ phận chính của hệ thống đã vượt qua các thử nghiệm mô phỏng tích hợp phần cứng (HIL). Đây là cột mốc cho thấy công nghệ này không chỉ tồn tại trên lý thuyết mà đã sẵn sàng cho thử nghiệm thực tế.

Các chuyên gia nhận định thiết kế “biến hình” này có thể mở ra thế hệ vũ khí siêu vượt âm hoàn toàn mới của Trung Quốc, kết hợp tốc độ cực cao, tầm bay xa và khả năng cơ động khó đánh chặn.

Trong khi đó, các nhóm nghiên cứu ở Mỹ cũng đã có các dự án phát triển tương tự. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Central Florida (UCF), được Viện Nghiên cứu Hải quân Mỹ tài trợ, phát triển mô hình động cơ biến hình "morphing scramjet”, có thể giúp máy bay hoặc tên lửa hoạt động với vận tốc từ Mach 5 đến Mach 17. Họ cũng nghiên cứu khả năng sử dụng động cơ này không chỉ trong tên lửa mà còn trong máy bay siêu thanh đa nhiệm, định hướng công nghệ siêu thanh cho cả máy bay trinh sát, hàng không dân dụng tốc độ cực cao.