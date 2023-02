Trung Quốc công bố tài liệu Sáng kiến An ninh toàn cầu

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nhấn mạnh Sáng kiến An ninh toàn cầu (GSI) đề cao tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững; theo đuổi mục tiêu dài hạn là xây dựng một cộng đồng an ninh và ủng hộ một lộ trình mới cho an ninh với đối thoại thay vì đối đầu, hợp tác thay vì liên minh và trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. GSI thể hiện các nguyên lý cốt lõi trong tầm nhìn về một cộng đồng chung vận mệnh.



Theo Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương, "Tài liệu Khái niệm về GSI" giải thích các ý tưởng và nguyên tắc cốt lõi của GSI, xác định các ưu tiên, nền tảng và cơ chế hợp tác. Ông tóm tắt 20 ưu tiên hợp tác được đưa ra trong tài liệu này, cụ thể là đề cao vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị an ninh, thúc đẩy sự phối hợp và tương tác lành mạnh giữa các nước lớn, tạo điều kiện giải quyết hòa bình các vấn đề nóng thông qua đối thoại, giải quyết những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đồng thời củng cố hệ thống và năng lực quản trị an ninh toàn cầu.

Về cuộc xung đột ở Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, đóng góp ý kiến của mình cho một giải pháp chính trị và cùng cộng đồng quốc tế đẩy mạnh đối thoại và tham vấn, giải quyết các mối quan ngại của tất cả các bên và tìm kiếm an ninh chung.