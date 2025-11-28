(Ảnh tư liệu minh họa: fas.org)

Sách Trắng gồm 5 phần chính: Tình hình an ninh quốc tế và kiểm soát vũ khí phức tạp, nghiêm trọng; Lập trường chính sách của Trung Quốc về kiểm soát vũ khí trong thời đại mới; Tham gia mang tính xây dựng vào các tiến trình kiểm soát vũ khí quốc tế; Dẫn dắt quản trị an ninh quốc tế trong các lĩnh vực mới nổi; Tăng cường hợp tác quốc tế về chống phổ biến và sử dụng hòa bình khoa học, công nghệ.

Sách Trắng nêu rõ Trung Quốc kiên định thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, triển khai các Sáng kiến toàn cầu, trong đó có Sáng kiến Phát triển, Sáng kiến An ninh, Sáng kiến Văn minh và Sáng kiến Quản trị toàn cầu, nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại. Theo tài liệu này, Trung Quốc luôn tham gia mang tính xây dựng vào các tiến trình quốc tế về kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bị và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đóng góp nhiều sáng kiến và đề xuất nhằm cải thiện môi trường an ninh quốc tế, tăng cường hợp tác an ninh và nâng cao hiệu quả quản trị an ninh toàn cầu.

Theo Sách Trắng, Trung Quốc kiên quyết coi việc bảo vệ hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế với Liên hợp quốc (LHQ) là trung tâm; ủng hộ xây dựng một trật tự thế giới hòa bình bền vững và an ninh phổ quát; đồng thời là lực lượng quan trọng thúc đẩy tiến trình kiểm soát vũ khí toàn cầu; tích cực tham gia tiến trình đa phương trong các lĩnh vực như vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học; thực thi nghiêm các điều ước quốc tế nhằm đóng góp thiết thực cho sự nghiệp kiểm soát vũ khí toàn cầu.

Sách Trắng cho rằng các lĩnh vực mới như không gian vũ trụ, không gian mạng và trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành những điểm then chốt của phát triển nhân loại và an ninh chiến lược. Trung Quốc đề xuất phát huy vai trò chủ đạo của LHQ, xây dựng một khuôn khổ quản trị toàn cầu có sự đồng thuận rộng rãi và tăng cường tiếng nói của các quốc gia đang phát triển.

Tài liệu khẳng định Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng năng lực chống phổ biến, tham gia sâu rộng vào tiến trình quốc tế về chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ phục vụ mục đích hòa bình và hoàn thiện cơ chế quản trị toàn cầu trong lĩnh vực này.