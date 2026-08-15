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Trung Quốc cổ đại có sàn catwalk thì mỹ nhân này là siêu mẫu hàng đầu: Hội tụ vẻ đẹp của cả một vương triều

Thu Phong
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Mỹ nhân này quả thực quá hợp với tạo hình cổ trang, được khán giả khen ngợi hết lời.

Trung Quốc cổ đại mà có sàn catwalk thì mỹ nhân này chắc chắn là siêu mẫu hàng đầu. Đây là nhận xét thú vị mà nhiều khán giả dành cho Vương Sở Nhiên sau khi chứng kiến hàng loạt tạo hình cổ trang của cô trong bộ phim Phù Sinh. Lý do là bởi ở Phù Sinh, Vương Sở Nhiên có quá nhiều tạo hình cổ trang đẹp mắt, trong đó đặc biệt gây chú ý là những tạo hình mang phong cách thời Đường. Vốn sở hữu nhan sắc rực rỡ, đường nét gương mặt nổi bật, nữ diễn viên tỏ ra cực kỳ phù hợp với những bộ trang phục cầu kỳ, nhiều lớp cùng màu sắc rực rỡ.

- Ảnh 1.

Những tạo hình cổ trang phong cách thời Đường cực kỳ đẹp của Vương Sở Nhien trong phim Phù Sinh.

Đặc biệt, phong cách thời Đường dường như càng làm nổi bật ưu thế nhan sắc của Vương Sở Nhiên. Những bộ trang phục lộng lẫy kết hợp cùng kiểu tóc, trang sức và cách trang điểm bắt mắt giúp cô trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Nhiều khoảnh khắc, Vương Sở Nhiên mang đến cảm giác như đem vẻ đẹp của cả một vương triều phồn hoa lên màn ảnh.

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- Ảnh 4.
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- Ảnh 7.

Các tạo hình thời Đường mới của Vương Sở Nhiên tiếp tục giúp cô nhận mưa lời khen.

Chính vì vậy, không ít khán giả nhận xét Phù Sinh có thể là bộ phim mà Vương Sở Nhiên sở hữu nhiều tạo hình đẹp mắt nhất từ trước đến nay. Không chỉ có phong cách thời Đường, nữ diễn viên còn xuất hiện với những tạo hình cổ trang lấy cảm hứng từ thời Tống và thời Chiến Quốc. Mỗi giai đoạn lại có phong cách khác biệt, nhưng đều giúp Vương Sở Nhiên khoe được visual sáng bừng khung hình.

- Ảnh 8.

Tạo hình thời Chiến Quốc và thời Tống của nữ diễn viên.

Phù Sinh được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Sinh Vật Ngữ của tác giả Sa La Song Thụ. Trong phim, Vương Sở Nhiên đảm nhận vai Sa La, một yêu thụ nghìn năm, nay trở thành bà chủ của tiệm đồ ngọt Bất Đình. Sa La sử dụng trà phù sinh để lắng nghe những câu chuyện, tâm sự và chấp niệm của các sinh linh trong tam giới. Từ những câu chuyện ấy, cả một hành trình thăng trầm dài đằng đẵng chốn nhân gian dần được tái hiện, mang theo đủ mọi cung bậc cảm xúc và những mối yêu hận tình thù trải dài qua năm tháng.

- Ảnh 9.

Cô chủ tiệm đồ ngọt Bất Đình xinh đẹp.

Đóng chính cùng Vương Sở Nhiên là Trần Triết Viễn. Nam diễn viên đảm nhận vai Ngao Sí, hậu duệ của Đông Hải Long Vương và cũng là người có mối ràng buộc đặc biệt với Sa La. Bằng câu chuyện mang màu sắc kỳ ảo cùng hàng loạt tạo hình cổ trang được đầu tư đẹp mắt, Phù Sinh đang nhận được nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, Vương Sở Nhiên rõ ràng là một trong những yếu tố khiến bộ phim trở nên đáng chờ đợi hơn khi liên tục gây ấn tượng bằng những màn xuất hiện rực rỡ trên màn ảnh.

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Tags

Vương Sở Nhiên

mỹ nhân

sao hoa ngữ

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