Trung Quốc có bán tải mới cạnh tranh Ranger bằng thiết kế hầm hố, động cơ diesel hybrid sạc điện

Hãng xe Trung Quốc Chery đang chuẩn bị một cuộc tấn công tổng lực vào phân khúc xe bán tải cỡ trung đầy khốc liệt bằng một mẫu xe khung gầm rời hoàn toàn mới. Tân binh này dự kiến sẽ chính thức cập bến các showroom tại Úc vào quý IV năm 2026.

Bán tải mới của Chery được trưng bày dưới dạng concept. Ảnh: Chery

Được xem trước qua bản concept mang mã hiệu KP31, mẫu xe sở hữu ngoại hình hầm hố này được thiết kế để đối đầu trực tiếp với "vua bán tải" Ford Ranger, đồng thời hứa hẹn mang đến tùy chọn hệ truyền động diesel cắm sạc (PHEV) đầu tiên trong phân khúc.

Khác với nguyên mẫu KP11 từng phát triển thành thương hiệu con Himla hay dòng SUV lai bán tải T1TP gần đây, KP31 đi theo ngôn ngữ thiết kế vuông vức và mạnh mẽ hơn. Những đường nét góc cạnh của xe gợi liên tưởng sâu sắc đến phong cách của chiếc Jetour Traveller. Ở phần đầu xe, cụm đèn chiếu sáng LED dạng tròn cổ điển được đặt cạnh dải đèn định vị ba điểm tích hợp ngay trong lưới tản nhiệt, nằm phía trên cản trước chuyên dụng cho địa hình.

Nhiết đường nét cơ bắp và góc cạnh ở trên bản concept trưng bày. Ảnh: Chery

Từ một số góc nhìn, tỷ lệ thân xe thẳng đứng và các chi tiết hình khối tạo nên một diện mạo pha trộn giữa sự phóng khoáng của Ford Bronco và nét lầm lì, bền bỉ của dòng Land Cruiser.

Phiên bản ý tưởng gây ấn tượng mạnh với bộ mâm beadlock đi kèm lốp địa hình dày bản kích thước 285/70 R17, bao phủ bởi lớp sơn xám mờ hiện đại. Xe còn được trang bị sẵn ống thở và giá nóc thùng xe tích hợp các tấm cứu hộ. Mặc dù vậy, giới chuyên môn dự đoán phiên bản thương mại sản xuất hàng loạt sẽ có thiết kế tiết chế hơn đôi chút để phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế, ngay cả trên những biến thể cao cấp nhất.

Nhiều món "đồ chơi" địa hình có thể được bỏ đi ở phiên bản thương mại. Ảnh: Chery

Tại sự kiện ra mắt đặc biệt ở Sydney, Úc, nhà sản xuất cho biết KP31 sử dụng nền tảng khung gầm rời với chiều dài tổng thể đạt 5.610 mm. Tuy nhiên, Chery xác nhận phiên bản thương mại sẽ được tinh chỉnh ngắn lại còn khoảng 5.450 mm. Kích thước này đưa mẫu xe vào đúng tâm điểm của phân khúc bán tải cỡ trung, nơi sự linh hoạt và không gian sử dụng được ưu tiên hàng đầu.

Điểm nhấn quan trọng nhất giúp KP31 tạo ra lợi thế cạnh tranh chính là hệ truyền động hybrid diesel cắm sạc. Trái tim của hệ thống này là khối động cơ dầu tăng áp 2.5L, được hứa hẹn cải thiện hiệu suất thêm 10% so với các đơn vị truyền thống và giảm rung động tới 30%. Sự kết hợp này mang lại khả năng vận hành linh hoạt, cho phép xe di chuyển ở chế độ thuần điện trong phạm vi nhất định mà vẫn duy trì được sức mạnh đặc trưng của động cơ diesel.

Động cơ diesel PHEV là một điểm nhấn. Ảnh: Chery

Về khả năng làm việc, Chery khẳng định xe đạt tải trọng 1.000 kg và sức kéo tối đa lên tới 3,5 tấn. Những thông số này tương đương với các dòng bán tải chạy dầu truyền thống và vượt trội hơn hầu hết các mẫu PHEV hiện nay trên thị trường.

Để tối ưu khả năng vượt địa hình, xe dự kiến trang bị hệ dẫn động bốn bánh với khóa vi sai trước, trung tâm và sau, đi kèm nhiều chế độ lái tùy chọn.

Sau khi biến thể diesel PHEV ra mắt vào cuối năm 2026, một phiên bản hybrid xăng cắm sạc cũng sẽ được bổ sung vào danh mục sản phẩm trong năm 2027 để đối đầu với các đối thủ như BYD Shark 6 hay GWM Cannon Alpha.

Ông Peter Matkin, Kỹ sư trưởng các chương trình quốc tế của Chery, chia sẻ rằng hệ thống khung gầm của xe sẽ được tinh chỉnh riêng biệt cho từng thị trường. Quá trình thử nghiệm và thích ứng tại Úc sẽ đóng vai trò là khuôn mẫu để hãng áp dụng cho các khu vực khác như Nam Mỹ hay Nam Phi.