Trung Quốc chuẩn bị mở bán SSD nhỏ như thẻ SIM, tháo lắp cũng dùng que chọc SIM luôn mới lạ!

Một loại bộ nhớ lưu trữ mới từ Trung Quốc hứa hẹn sẽ thay đổi cách chúng ta nghĩ về SSD di động. Biwin vừa giới thiệu Mini SSD, thiết bị lưu trữ nhỏ chỉ bằng thẻ SIM nhưng mang sức mạnh ngang ngửa ổ M.2.

Nhà sản xuất lưu trữ Trung Quốc Biwin gọi sản phẩm này là “Mini SSD”, trong khi một nhà sản xuất khác gọi nó là “1517”. Kích thước của nó chỉ 15mm x 17mm x 1,4mm, chỉ lớn hơn chút ít so với thẻ MicroSD. Dù vậy, thiết bị này vẫn đạt tốc độ đọc tuần tự tối đa 3.700 MB/s (hoặc ghi 3.400 MB/s) thông qua kết nối PCIe 4x2, với các tùy chọn dung lượng 512GB, 1TB và 2TB.

SSD tí hon nhưng mạnh mẽ, theo mô tả của nhà sản xuất Biwin - Ảnh: GPD.

So với thẻ MicroSD Express mới - tương thích với Nintendo Switch 2 và tốc độ lý thuyết tối đa 985 MB/s, thì Mini SSD nhanh hơn gấp ba lần. Ngay cả thẻ SD Express kích thước đầy đủ, dù có thể đạt 3.940 MB/s cũng vẫn khó cạnh tranh về độ nhỏ gọn.

Điểm thú vị là Biwin thiết kế khe cắm tương tự khe SIM điện thoại, cho phép tháo lắp bằng que chọc SIM. Sản phẩm còn đạt chuẩn chống nước bụi IP68 và chịu được va đập khi rơi từ độ cao 3 mét, mở rộng khả năng ứng dụng trên laptop, tablet, điện thoại và máy ảnh.

Thứ đang được gọi là Mini SSD này cũng dùng que chọc SIM để tháo - Ảnh: GPD.

GPD Win 5 và OneXPlayer Super X, hai mẫu máy chơi game cao cấp của Trung Quốc, đã xác nhận tích hợp khe Mini SSD. Đây là dấu hiệu cho thấy công nghệ mới này sẽ sớm xuất hiện trên nhiều thiết bị hiệu năng cao.

Giá bán và thời điểm thương mại hóa của Mini SSD vẫn chưa được công bố, nhưng với những gì thể hiện, đây có thể là bước tiến lớn trong lưu trữ tốc độ cao và siêu gọn.