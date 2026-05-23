Trung Quốc chính thức vượt Mỹ trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Đức, dòng vốn từ đồng minh Washington chạm đáy 10 năm

Anh Dũng
Theo số liệu mới từ Cơ quan Thương mại và Đầu tư Đức (GTAI), số lượng dự án đầu tư nước ngoài vào Đức trong năm 2025 đã rơi xuống mức thấp nhất trong gần một thập kỷ qua.

Cụ thể, cơ quan phát triển của chính phủ Đức chỉ ghi nhận 1.564 dự án đầu tư nước ngoài trong năm qua. Con số này đã sụt giảm 9,3% so với năm 2024 và đánh dấu năm suy giảm thứ tư liên tiếp.

Chuyên gia thu hút đầu tư Achim Hartig tại GTAI nhận định với Reuters rằng đây là một mức sụt giảm rất đáng kể. Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng lưu ý thêm rằng tốc độ giảm của Đức vẫn chỉ bằng một nửa so với mức giảm chung của toàn châu Âu, đồng thời thấp hơn một chút so với xu hướng trên toàn cầu.

Một diễn biến đáng chú ý là Trung Quốc đã chính thức vượt qua Mỹ để trở thành nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Đức với 228 dự án.

Ngược lại, số lượng dự án của các doanh nghiệp Mỹ tại Đức đã tụt xuống chỉ còn 206 dự án, ghi nhận mức thấp kỷ lục kể từ năm 2016.

Thụy Sĩ đứng vị trí thứ ba với 174 dự án, xếp ngay trên Vương quốc Anh và Hà Lan.

Dòng vốn suy giảm cũng kéo theo các hệ lụy về việc làm và quy mô dòng tiền. GTAI cho biết các doanh nghiệp quốc tế dự kiến chỉ tạo ra khoảng 25.000 việc làm mới tại Đức, giảm mạnh so với con số gần 30.000 việc làm của năm trước đó. Tổng giá trị đầu tư ước tính đạt khoảng 11,8 tỷ euro, tương đương khoảng 12,8 tỷ USD. Mức đầu tư này đã giảm một nửa so với dòng vốn ghi nhận vào năm 2024.

Giải thích sâu hơn về mặt chuyên môn, ông Hartig chỉ ra rằng chi phí vốn tăng cao là nguyên nhân cốt lõi khiến nhiều tập đoàn né tránh việc xây dựng các nhà máy hay cơ sở mới.

Thay vào đó, giới đầu tư đang có xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang các thương vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp. Phương thức này giúp các dòng vốn ngoại nhanh chóng tiếp cận và tận dụng hệ thống hạ tầng sẵn có tại Đức thay vì phải đầu tư xây dựng lại từ đầu.

Bên cạnh đó, ﻿những bất ổn quốc tế như thuế quan và xung đột thương mại khiến các công ty hiện nay thận trọng hơn trong các quyết định đầu tư.

Theo Reuters﻿

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

