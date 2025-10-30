Với giá bán chỉ 9.998 nhân dân tệ (khoảng 37 triệu đồng, mức giá còn rẻ hơn cả những phiên bản dung lượng lớn của chiếc iPhone 17 Pro Max), robot Bumi của Noetix Robotics đang mở ra kỷ nguyên mới cho ngành robot, nơi những "người máy" có thể trở thành sản phẩm tiêu dùng phổ thông thay vì là giấc mơ xa xỉ trong phòng thí nghiệm.

Theo TechNode , sau khi huy động được gần 300 triệu nhân dân tệ (tương đương 41 triệu USD) trong vòng gọi vốn pre-B do Vertex Ventures dẫn đầu, Noetix Robotics đã công bố robot Bumi như một minh chứng cho hướng tiếp cận "hiệu quả chi phí" trong sản xuất robot.

Mức giá này đưa Bumi vào cùng phân khúc với các thiết bị điện tử tiêu dùng phổ biến như điện thoại thông minh, máy tính xách tay hay tai nghe cao cấp, điều hiếm thấy trong lĩnh vực robot hình người vốn đắt đỏ.

Bumi nhanh chóng tạo nên cơn sốt tại Trung Quốc. Chỉ trong giờ đầu tiên mở bán, hơn 100 con đã được đặt mua hết sạch, và 500 con đầu tiên trên sàn thương mại điện tử JD.com được bán sạch chỉ trong vòng hai ngày. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy người tiêu dùng đang sẵn sàng đón nhận những sản phẩm robot có giá phải chăng, gần gũi và mang tính ứng dụng thực tế.

So với các robot hình người ở Mỹ hay châu Âu thường có giá cao hơn từ 30 đến 100 lần thì Bumi là một cú "lật bàn" ngoạn mục. Dù không được thiết kế để thay thế công nhân trong dây chuyền công nghiệp hay làm trợ lý đa năng như những mẫu robot của Tesla hay Boston Dynamics, nhưng Bumi vẫn thể hiện đầy đủ dáng dấp và khả năng vận động của một robot hình người, được định hướng trở thành "người bạn đồng hành" thân thiện trong gia đình hoặc lớp học.

Theo nhà sáng lập Jiang Zheyuan, bí quyết nằm ở cách tiếp cận kỹ thuật hoàn toàn khác: tối ưu chi phí ngay từ nền tảng thiết kế. Noetix đã xem xét lại toàn bộ cấu trúc chi phí từ phần cứng, vật liệu cho đến chuỗi cung ứng để đạt được mức giá chưa từng có trong ngành.

Yếu tố đầu tiên là tự chủ phần cứng. Thay vì phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài, Noetix tự thiết kế bo mạch điều khiển và trình điều khiển động cơ. Cách làm này giúp đồng bộ hiệu suất giữa phần cứng và phần mềm, giảm chi phí trung gian, đồng thời mang lại khả năng tùy chỉnh linh hoạt, điều mà hầu hết các công ty robot trẻ tuổi không thể làm được.

Yếu tố thứ hai là thiết kế vật liệu nhẹ thông minh. Bumi sử dụng cấu trúc composite được gia cố bằng kim loại ở những vị trí chịu lực, giúp trọng lượng toàn thân chỉ 12 kg, nhẹ hơn đáng kể so với nhiều mẫu robot khác trên thị trường.

Khung nhẹ cho phép sử dụng động cơ nhỏ và pin gọn hơn, kéo theo giảm chi phí toàn hệ thống cơ khí. Đây là một trong những yếu tố giúp Bumi vừa thân thiện với người dùng, vừa dễ dàng di chuyển trong không gian hẹp như lớp học hoặc phòng khách.

Thứ ba, chuỗi cung ứng hoàn toàn nội địa. Gần như 100% linh kiện của Bumi: từ động cơ, cảm biến cho tới bộ xử lý Rockchip đều được sản xuất nội địa. Việc tận dụng hệ sinh thái công nghiệp nội địa giúp Noetix giảm đáng kể thời gian giao hàng, chi phí logistics và có thể nhanh chóng cải tiến sản phẩm qua từng chu kỳ. Đây cũng là lợi thế lớn của Trung Quốc, nơi tập trung các nhà sản xuất linh kiện robot, điện tử và AI hàng đầu thế giới.

Ở góc độ sản phẩm, Noetix xác định rõ thị trường mục tiêu của Bumi là lĩnh vực giáo dục và giải trí. Với chiều cao 94 cm (tương đương một đứa trẻ 5 tuổi) robot này được thiết kế có chủ đích để tạo cảm giác thân thiện, tránh "hiệu ứng thung lũng kỳ lạ" (uncanny valley) vốn khiến người dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ, cảm thấy sợ hãi trước robot quá giống người thật.

Bumi có thể trò chuyện, di chuyển, nhận diện khuôn mặt và thực hiện các tương tác cơ bản. Nó được tích hợp vào hệ sinh thái Joy Inside 2.0 của JD.com, hỗ trợ giao diện lập trình mở (API) cho phép lập trình viên tùy chỉnh hành vi và tính năng.

Nhờ đó, Bumi không chỉ là một món đồ công nghệ, mà còn là nền tảng học tập và sáng tạo, nơi học sinh, sinh viên hay nhà phát triển có thể thử nghiệm và học hỏi về trí tuệ nhân tạo, robot học và lập trình.

Với định hướng này, Noetix kỳ vọng biến Bumi thành cầu nối giữa giáo dục và công nghệ, đồng thời nuôi dưỡng thế hệ người dùng quen thuộc với robot từ sớm. Ông Jiang cho biết, mục tiêu trước mắt của công ty là nâng công suất sản xuất lên 1.000 đơn vị mỗi tháng vào cuối năm 2025. Hiện Noetix đang vận hành hai nhà máy tại Bắc Kinh và Thường Châu, đồng thời chuẩn bị xây dựng cơ sở thứ ba để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Sự ra đời của Bumi được xem là dấu hiệu cho thấy ngành robot hình người đang bước vào kỷ nguyên giảm chi phí, nơi công nghệ cao không còn đồng nghĩa với giá thành cao. Nếu xu hướng này tiếp tục, những robot từng chỉ xuất hiện trong phòng thí nghiệm hoặc triển lãm công nghệ có thể sớm trở thành một phần trong đời sống hằng ngày, giống như cách điện thoại thông minh từng làm cách đây hơn một thập kỷ.

Với Noetix Robotics và Bumi, Trung Quốc một lần nữa chứng minh lợi thế về tốc độ, quy mô và khả năng phổ cập công nghệ, những yếu tố có thể khiến thế giới phải nhìn lại cách họ nghĩ về "giá trị thực" của một robot hình người. Và biết đâu, trong tương lai gần, việc một gia đình sở hữu một robot đồng hành sẽ trở nên phổ biến chẳng khác gì việc có một chiếc điện thoại thông minh hôm nay.