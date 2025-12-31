Phương tiện này có thể "di chuyển ngang" qua địa hình chật hẹp, được đánh giá có khả năng cơ động vượt trội, vận hành gần như im lặng và tăng đáng kể tính năng tàng hình so với các bệ phóng truyền thống.

Nguyên mẫu đã được công bố tại Bắc Kinh vào ngày 21/12, chưa đầy hai năm sau khi dự án được phê duyệt vào tháng 1/2024 trong khuôn khổ một sáng kiến trọng điểm thuộc Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc. Dự án do Đại học Thanh Hoa chủ trì, với sự tham gia của nhiều cơ sở nghiên cứu lớn như Viện Công nghệ Phương tiện Phóng Bắc Kinh, Đại học Cát Lâm, Viện Công nghệ Bắc Kinh và Đại học Đông Nam.

Bệ phóng ICBM của Trung Quốc có thể di chuyển ngang.

Theo nhóm nghiên cứu, mục tiêu ban đầu của dự án là phát triển một công nghệ mới có thể làm thay đổi lĩnh vực hậu cần tải nặng, cho phép vận chuyển an toàn và hiệu quả các tải trọng lớn như thân tên lửa, máy biến áp, tuabin gió và các thiết bị công nghiệp cỡ lớn khác. Tuy nhiên, những đặc tính kỹ thuật ưu việt của phương tiện này đã mở ra tiềm năng ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng.

Yang Dian Ge, chuyên gia thuộc Khoa Phương tiện và Tính di động của Đại học Thanh Hoa cho biết, cấu hình mới của nguyên mẫu là "đầu tiên trên thế giới", phá vỡ thiết kế truyền thống bằng cách tích hợp hoàn toàn truyền động điện với hệ thống điều khiển thông minh. Được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng điện, phương tiện gần như không gây tiếng ồn. Yếu tố này giúp nâng cao đáng kể khả năng tàng hình, cho phép phương tiện hoạt động bí mật và tăng khả năng sống sót khi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng.

Theo thông tin công bố trên trang web của Đại học Thanh Hoa, xe được thiết kế dựa trên khái niệm mô-đun linh hoạt, có thể mở rộng hoặc thu gọn bằng cách thêm hoặc bớt các mô-đun bánh xe. Nhờ đó, phương tiện có thể điều chỉnh khả năng chịu tải để vận chuyển nhiều loại hàng hóa khác nhau, từ ICBM đến các tầng tên lửa lớn, vượt qua những hạn chế của cấu hình trục và bánh xe cố định truyền thống.

Một điểm đột phá khác của nguyên mẫu là việc "tách rời hoàn toàn" bánh xe khỏi các liên kết cơ học. Mỗi bánh xe hoạt động độc lập, đảm nhiệm chức năng lái, phanh, truyền động và treo, được phối hợp thông qua hệ thống điều khiển điện tử thông minh. Nhờ đó, phương tiện có thể di chuyển ngang như cua, đi chéo hoặc xoay quanh tâm của chính nó, giúp giảm đáng kể bán kính quay vòng và tăng khả năng cơ động trong không gian hẹp hoặc địa hình phức tạp.

Hệ thống điều khiển còn cho phép xe leo dốc ổn định, mở rộng khả năng tiếp cận những khu vực trước đây khó hoặc không thể triển khai các bệ phóng thông thường. Ngoài ra, cơ chế điều khiển thông minh cũng cải thiện khả năng phục hồi tự động trong điều kiện khắc nghiệt, nâng cao độ an toàn khi phanh và vận hành ở tốc độ cao.

Việc loại bỏ các bộ phận cơ khí phức tạp như hộp số và liên kết lái không chỉ giúp giảm trọng lượng mà còn làm giảm đáng kể các điểm hỏng hóc tiềm ẩn. Trong trường hợp một động cơ gặp sự cố, các động cơ còn lại vẫn có thể tiếp tục hoạt động, đảm bảo tính liên tục của nhiệm vụ.

Các kỹ sư và cơ quan quản lý Trung Quốc đánh giá cao thành tựu này, cho rằng công nghệ mới có thể định hình lại tương lai của các phương tiện chuyên dụng và thậm chí thay đổi những nguyên lý cơ bản của kỹ thuật phương tiện hiện đại.