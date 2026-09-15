Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho rằng, lời kêu gọi của Giám đốc điều hành (CEO) công ty Anthropic về việc làm chậm quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), dù có vẻ là một tuyên bố hợp lý tập trung vào các rủi ro an toàn, thực chất lại là một “chiêu bài kiểu Chiến tranh Lạnh nhắm vào Trung Quốc”.

Trước đó, trong bài đăng hồi cuối tuần, CEO Anthropic - Dario Amodei đã vạch ra một khuôn khổ nhằm điều tiết tốc độ phát triển năng lực của các mô hình AI tiên tiến, đồng thời kéo dài thêm thời gian để quản lý những rủi ro an toàn đang ngày càng gia tăng.

Ông Amodei cũng kêu gọi Mỹ thắt chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc và ngăn chặn hành vi được cho là "chắt lọc mô hình" (model distillation) của các phòng thí nghiệm AI Trung Quốc. Sau đó, ông chia sẻ với đài CBS News hôm 13/9, rằng "thách thức nan giải nhất" đối với đề xuất làm chậm tốc độ phát triển AI là viễn cảnh Trung Quốc và các quốc gia đối địch khác không thực hiện các bước đi tương tự.

Bài đăng sau đó được CEO OpenAI Sam Altman cùng nhà sáng lập SpaceX Elon Musk ủng hộ.

CEO Anthropic - Dario Amodei. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, tờ Thời báo Hoàn cầu cho rằng mục đích thực sự trong bài viết của Amodei là "nhằm kìm hãm sự phát triển AI của Trung Quốc thông qua các rào cản công nghệ và sự độc quyền về quy định, duy trì vị thế bá chủ độc quyền của Washington trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, đồng thời gạt Trung Quốc ra khỏi hệ thống quản trị AI toàn cầu”.

"Cuộc Chiến tranh Lạnh AI thầm lặng này là hành động đạo đức giả và thiển cận”, tờ báo cho biết, nói thêm rằng việc loại trừ Trung Quốc khỏi hoạt động đổi mới sáng tạo AI toàn cầu sẽ "làm tăng đáng kể chi phí thử - sai cũng như rủi ro mất kiểm soát trong quá trình phát triển AI toàn cầu".

Khi được hỏi về việc các lãnh đạo công nghệ Mỹ kêu gọi làm chậm quá trình phát triển AI, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thúc giục các bên "thúc đẩy cách tiếp cận cởi mở, bao trùm và nhân văn đối với AI”.

"Việc thổi phồng các mối đe dọa, cũng như tham gia các cuộc đối đầu và cạnh tranh ác ý, sẽ chỉ làm gián đoạn quá trình quản trị toàn cầu về trí tuệ nhân tạo và không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun phát biểu trước báo giới tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 14/9.

Theo các nguồn tin, Mỹ và Trung Quốc đang lên kế hoạch thảo luận về những rủi ro an toàn liên quan đến các hệ thống AI vào giữa tháng 9. Vấn đề này cũng có thể được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 24/9.

Chứng khoán lao dốc

Cổ phiếu liên quan đến AI trên toàn cầu đã lao dốc trong ngày 14/9 sau lời cảnh báo của lãnh đạo các công ty AI hàng đầu. Đây là mối đe dọa rõ rệt nhất từ trước đến nay đối với dòng vốn hàng tỷ đô la đang đổ vào ngành này.

Nhóm cổ phiếu sản xuất chip - vốn dẫn đầu đà tăng nóng nhờ cơn sốt AI - chịu mức giảm mạnh nhất.

Cổ phiếu Nvidia giảm 3%, cổ phiếu Advanced Micro Devices giảm 5,6% và cổ phiếu SpaceX của tỷ phú Elon Musk giảm 1,6%.

Cổ phiếu công nghệ châu Âu sụt giảm 2,2%. Tại châu Á, cổ phiếu SoftBank - nhà đầu tư vào OpenAI - đã sụt giảm tới 13,2%, cổ phiếu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company của Đài Loan (Trung Quốc) và cổ phiếu SK Hynix của Hàn Quốc đều giảm.

"Nếu điều này thực sự dẫn đến việc giảm tốc và xem xét lại các khoản chi tiêu cho AI, nó sẽ gây ra những tác động đến nền kinh tế và một số lĩnh vực quan trọng trên thị trường chứng khoán. Bởi lẽ về cơ bản, sự tăng trưởng nóng thời gian qua của chúng ta phần lớn dựa vào các khoản chi tiêu cho AI”, ông Steve Sosnick - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Interactive Brokers - nhận định.

Rủi ro không thể chấp nhận

Ông Amodei viết rằng trong vòng 6 đến 12 tháng tới, các tác nhân AI "có thể có khả năng chiếm quyền kiểm soát toàn bộ internet, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại hàng trăm tỷ đô la”.

Công ty Anthropic đã công bố một báo cáo tình báo về mối đe dọa vào ngày 10/9, nêu chi tiết cách một số đối tượng đã sử dụng các mô hình AI Claude cho các hoạt động từ phát triển vũ khí và hoạt động mạng, đến giám sát và gian lận.

Mối lo ngại về tác hại tiềm tàng từ AI ngày càng tăng khi nhà nghiên cứu Jacob Coxon của Anthropic từ chức, tuyên bố rằng "những người xây dựng AI thực sự tin rằng nó có thể giết chết tất cả chúng ta vào cuối thập kỷ này”.

CEO Sam Altman của OpenAI cho biết trong một cuộc phỏng vấn, rằng rủi ro tuyệt chủng của loài người do AI gây ra là "không thể chấp nhận được".

Trong khi một số nghị sĩ Mỹ đã bày tỏ lo ngại về sự tiến bộ nhanh chóng của AI và kêu gọi các quy định mới, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gạt bỏ những lời kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển AI, cho rằng "những thế lực rất tiêu cực" đang thổi phồng các lo ngại.

"Chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc về AI. Chúng ta là quốc gia có trình độ tiên tiến nhất thế giới, và thẳng thắn mà nói, tôi muốn duy trì vị thế đó vì ai thắng trong cuộc đua AI, người đó sẽ chiến thắng chung cuộc”, ông Trump nói.