Trung Quốc: Các thành phố oi bức vì nắng nóng kỷ lục, vụ trồng lúa bị ảnh hưởng

Trong khi đó, nhiệt độ tăng cao ở khu vực nội địa Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về tình trạng nắng nóng gây thiệt hại cho mùa màng.



Thành phố Hàng Châu - nơi 12,5 triệu người sinh sống và một số công ty lớn nhất Trung Quốc đặt trụ sở - đã cấm tất cả các hệ thống chiếu sáng và đèn điện ngoài trời không cần thiết trong tuần này để tiết kiệm điện trong bối cảnh nhiệt độ cực cao gia tăng áp lực lên lưới điện - chính quyền địa phương cho biết.

Nổi tiếng với các doanh nhân và "gã khổng lồ" công nghệ như Alibaba và NetEase, thành phố Hàng Châu đã phải hứng chịu nền nhiệt vượt ngưỡng 40oC kể từ ngày 2/8 khi khu vực miền Đông và phía Nam Trung Quốc phải chịu đựng tiết trời nóng như thiêu đốt kéo dài.

Tại thành phố Thượng Hải - phụ tải tối đa hoặc nhu cầu sử dụng điện của thành phố đã tăng vọt, vượt quá 40 triệu kiloWatt lần đầu tiên vào ngày 2/8, khi đợt nắng nóng làm tăng mức tiêu thụ điện tại thành phố với gần 25 triệu dân này.

(Ảnh: Getty)

Thượng Hải dẫn đầu cả nước về mật độ tải điện, với khu tài chính Lục Gia Chủy của thành phố tiêu thụ gấp đôi lượng điện trên 1 km2 so với quận Manhattan của thành phố New York (Mỹ) hoặc quận Ginza sầm uất tại thành phố Tokyo (Nhật Bản) - theo cơ quan điều hành lưới điện của thành phố.

Khi phụ tải tối đa trên lưới điện của thành phố Hàng Châu đạt mức cao mới, các quan chức cho biết họ sẽ triển khai một kế hoạch "thực tế" để đảm bảo hoạt động bình thường của hệ thống chiếu sáng chức năng ở những nơi công cộng và bảo vệ sự an toàn của việc đi lại vào ban đêm.

Các nhà khí tượng học Trung Quốc cho biết nhiệt độ kỷ lục năm 2024 là do hiện tượng nóng lên toàn cầu bất chấp tác động làm mát của hiện tượng thời tiết La Nina.

Năm nay, Trung Quốc đã trải qua mùa xuân ấm nhất kể từ năm 1961, tiếp theo là tháng 5 nóng nhất, sau đó là nhiều tuần hạn hán ở vùng đất nông nghiệp miền Trung.

Nhiệt độ tối đa hàng ngày tăng lên mức từ 37oC đến 39oC, thậm chí trên 40oC dự kiến ​​sẽ xảy ra ở một số khu vực của các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Chiết Giang cho đến hết ngày 11/8.

Nhiệt độ tăng cao trong đợt nắng nóng trùng với thời điểm thu hoạch vụ lúa đầu mùa ở các tỉnh này có thể gây ảnh hưởng tới vụ trồng lúa. Do đó, chính quyền địa phương đã kêu gọi tăng cường tưới tiêu.