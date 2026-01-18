Trung Quốc bày tỏ lo ngại về tình trạng công dân mất tích ở Campuchia

Nhiều lao động bị giam giữ trong những toà nhà được canh giữ nghiêm ngặt và ép phải tham gia hoạt động lừa đảo.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Nội vụ và Ngoại giao Phnom Penh, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân nói rằng các hành vi phạm tội như lừa đảo trực tuyến, giam giữ trái phép và hoạt động tội phạm xuyên quốc gia “gây trở ngại nghiêm trọng” cho việc tăng cường hợp tác giữa hai nước.

“Các vụ việc gần đây liên quan đến công dân Trung Quốc mất tích hoặc biến mất ở Campuchia đã thu hút sự quan tâm sát sao của Trung Quốc”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17/1 dẫn lời ông Uông.

“Việc xảy ra thường xuyên các trường hợp như vậy đi ngược lại tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Campuchia”, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân nói với Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn và Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha.

Trong những tháng gần đây, Trung Quốc tăng cường truy bắt các nhân vật chủ chốt trong mạng lưới lừa đảo tại Đông Nam Á rồi đưa về nước xét xử.

Trong tháng này, Phnom Penh trục xuất doanh nhân gốc Hoa Trần Chí (Chen Zhi), về Trung Quốc, với cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Theo các tài liệu của tòa án, Trung Quốc đã thành lập một tổ công tác đặc biệt để điều tra hoạt động kinh doanh của Trần Chí từ năm 2020.

Ngày 17/1, toà án thủ đô Phnom Penh quyết định tạm giam Hoàng Kế Mậu - chủ tập đoàn Royal Park, với cáo buộc cầm đầu mạng lưới tuyển dụng người trái phép nhằm bóc lột, lừa đảo, gây ra các hành vi phạm tội có tổ chức và rửa tiền. Những hành vi này diễn ra tại Campuchia và một số nơi khác từ năm 2019 đến nay.

Các quan chức cấp cao Campuchia cam kết tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống lại hoạt động lừa đảo.

“Đây mới chỉ là bước đầu tiên. Lập trường của Chính phủ Campuchia trong việc trấn áp lừa đảo trực tuyến là rất kiên định, và quyết tâm của chúng tôi là không lay chuyển”, Bộ trưởng Sun Chanthol phát biểu ngày 16/1.

“Lừa đảo trực tuyến đã làm tổn hại đến uy tín và hình ảnh quốc gia của Campuchia, và chúng tôi sẽ không tiếc công sức để xóa bỏ vấn nạn này”, ông nhấn mạnh.

Thủ tướng Hun Manet gần đây ra chỉ thị đẩy mạnh truy quét các hoạt động lừa đảo công nghệ. Campuchia tuyên bố chiến dịch này "không có ngoại lệ”.

Theo ước tính của Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm (UNODC), các vụ lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại lên tới 37 tỷ USD tại Đông Á và Đông Nam Á trong năm 2023.

Cũng theo cơ quan này, các mạng lưới lừa đảo trực tuyến ở Campuchia sử dụng ít nhất 100.000 lao động.

Các nhóm tội phạm ban đầu chủ yếu nhắm vào những người nói tiếng Trung, sau đó mở rộng hoạt động sang nhiều ngôn ngữ khác, chiếm đoạt hàng chục tỷ đô la mỗi năm từ các nạn nhân trên toàn thế giới.

Những người trực tiếp lừa đảo có thể tham gia tự nguyện, nhưng có nhiều trường hợp là người nước ngoài bị buôn bán, giam giữ và đánh đập để ép làm việc.