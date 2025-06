Trung Quốc bất ngờ ngừng nhập khẩu một loại hàng hoá quan trọng, Mỹ mất trắng cả tỷ USD

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đã không mua dầu từ Mỹ trong 2 tháng liên tiếp. Đây là lần đầu tiên động thái này xảy ra kể từ đại dịch Covid-19.

Theo dữ liệu mới công bố của Cục Thống kê Mỹ, xuất khẩu dầu thô Mỹ trong tháng 4/2025 đã giảm xuống còn 3,883 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất từ đầu năm đến nay và giảm 4% so với tháng trước đó. Do đó, tính theo giá dầu ở thời điểm hiện tại, Mỹ ước tính mất khoảng 1,4 tỷ USD doanh thu xuất khẩu dầu thô trong 2 tháng do Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu.

Nguyên nhân chính được cho là do các nhà máy lọc dầu Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu dầu từ Mỹ. Trong cùng kỳ năm ngoái, Trung Quốc mua khoảng 297.000 thùng/ngày từ Mỹ. Thậm chí con số này gấp 3 lần vào năm 2023.

Động thái "quay lưng" của Trung Quốc đang tạo ra sức ép không nhỏ lên ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ, vốn phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu từ thị trường nước ngoài.

Trong khi đó, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh cũng đã công bố kế hoạch tăng sản lượng trở lại, trong đó Ả Rập Xê Út đang tìm cách giành lại thị phần đã mất vào tay các nhà sản xuất Mỹ.

Việc Trung Quốc ngừng nhận nguồn cung dầu Mỹ diễn ra trong bối cảnh nhu cầu dầu nội địa đang chững lại do tăng trưởng kinh tế yếu và sự gia tăng của xe điện. Đồng thời, các cáo buộc 2 bên áp lẫn nhau về việc vi phạm thỏa thuận thương mại đã khiến quan hệ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục trở nên căng thẳng.

