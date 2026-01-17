Trung Quốc bất ngờ dừng nhập khẩu điện từ Nga – chuyện gì xảy ra?

Bộ Năng lượng Nga cho biết với hãng tin Reuters hôm thứ Sáu rằng Nga đang đàm phán với Bắc Kinh về khả năng nối lại việc cung cấp điện cho Trung Quốc, sau khi một báo cáo của truyền thông Nga cho biết Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu điện từ Nga do giá cao.

Hôm 16/1, nhật báo kinh doanh Kommersant của Nga đưa tin rằng Trung Quốc đã ngừng mua điện từ Nga từ ngày 1/1.

Việc Trung Quốc từ chối mua điện của Nga là do giá xuất khẩu điện của Nga cao, lần đầu tiên vượt qua giá điện trong nước của Trung Quốc vào năm 2026, Kommersant đưa tin, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Nhật báo này cũng khẳng định việc xuất khẩu điện của Nga sang Trung Quốc khó có thể nối lại vào năm 2026.

Hợp đồng cung cấp điện giữa Nga và Trung Quốc có hiệu lực đến năm 2037 và Bộ Năng lượng Nga có thể nối lại việc xuất khẩu nếu Trung Quốc yêu cầu, Kommersant lưu ý.

“Nga có thể nối lại việc xuất khẩu điện sang Trung Quốc nếu nhận được yêu cầu tương ứng từ Bắc Kinh và nếu đạt được các điều khoản hợp tác cùng có lợi”, Bộ Năng lượng Nga nói với Reuters khi bình luận về tranh chấp giá cả.

Ưu tiên của Nga là đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng ở các vùng Viễn Đông của Nga. Tuy nhiên, Nga có thể nối lại việc cung cấp điện cho Trung Quốc nếu hai bên đạt được thỏa thuận về giá cả, Bộ này cho biết thêm.

Tuy nhiên, cả hai bên đều không tìm cách chấm dứt hợp đồng, theo InterRAO, nhà cung cấp điện của Nga xuất khẩu sang Trung Quốc. “Hiện tại, các bên đang tích cực tìm kiếm cơ hội giao dịch điện năng”, InterRAO cho biết.

Trung Quốc và Nga, dù có mối quan hệ gần gũi, đã có một số tranh chấp về năng lượng liên quan đến giá cả mà Trung Quốc cho là không thuận lợi.

Một trong những ví dụ nổi bật nhất là dự án đường ống dẫn khí khổng lồ Power of Siberia 2 từ Nga đến Trung Quốc qua Mông Cổ. Một thỏa thuận cuối cùng về Power of Siberia 2 vẫn chưa đạt được do một số điểm vướng mắc, bao gồm vấn đề giá cả.