Trung Quốc bất ngờ báo tin không vui cho toàn thế giới

Xuất khẩu diesel của Trung Quốc trong tháng 11 có thể giảm hơn 55% so với tháng 9.

Theo ước tính của Reuters và các nguồn tin thương mại, từ đầu tháng 11 đến nay, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã bán khoảng 500.000 tấn diesel để giao trong tháng. Các hợp đồng cho nửa cuối tháng vẫn chưa được hoàn tất. Tuy nhiên, ước tính ban đầu cho thấy tổng lượng diesel xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 11 có thể đạt khoảng 800.000 tấn.

Nếu dự báo này trở thành hiện thực, lượng hàng xuất khẩu sẽ giảm gần 40% so với mức 1,33 triệu tấn hồi tháng 8 và giảm hơn 55% so với 1,8 triệu tấn trong tháng 9.

Nguyên nhân chính là 2 tháng xuất khẩu mạnh vào cuối mùa hè đã khiến tồn kho nhiên liệu trong nước giảm xuống. Các thương nhân và lãnh đạo doanh nghiệp am hiểu kế hoạch xuất khẩu tháng 11 cho biết các nhà máy lọc dầu hiện phải cân đối lại giữa nhu cầu bán hàng ra thị trường quốc tế và đảm bảo nguồn cung nội địa.

Chính sách xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc biến động đáng kể trong năm nay sau khi khủng hoảng tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung dầu thô và các sản phẩm lọc dầu. Trong giai đoạn tháng 4-7, giới chức và các nhà máy lọc dầu Trung Quốc ưu tiên thị trường trong nước, hạn chế xuất khẩu nhiên liệu nhằm đảm bảo nguồn cung.

Tình hình thay đổi từ giữa tháng 7, khi Bắc Kinh gỡ bỏ những hạn chế được áp dụng trong giai đoạn eo biển Hormuz bị phong tỏa nghiêm trọng nhất.

Xuất khẩu sau đó nhanh chóng phục hồi. Riêng tháng 8, Trung Quốc đưa ra thị trường quốc tế 6,01 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lượng nhiên liệu xuất khẩu trong tháng thậm chí vượt mức trước khi chiến sự bùng phát, trong đó xuất khẩu nhiên liệu máy bay đạt mức cao nhất lịch sử. Diesel cũng tăng mạnh, đạt 1,33 triệu tấn trong tháng 8 rồi lên tới 1,8 triệu tấn vào tháng 9.

Tuy nhiên, việc liên tục đưa lượng lớn nhiên liệu ra nước ngoài đã làm giảm lượng hàng sẵn có tại thị trường nội địa. Đây là một trong những nguyên nhân khiến kế hoạch xuất khẩu diesel tháng 11 được dự báo thu hẹp.

Xuất khẩu cũng từng chậm lại trong nửa đầu tháng 10, trùng thời điểm kỳ nghỉ kéo dài một tuần tại Trung Quốc, trước khi hoạt động giao hàng ra nước ngoài được nối lại khoảng ngày 9/10.

Điểm đáng chú ý là Trung Quốc đang giảm kế hoạch xuất khẩu diesel dù dư địa chính sách dành cho các nhà máy lọc dầu lại được mở rộng. Tuần trước, nước này tăng hạn ngạch xuất khẩu sản phẩm dầu tinh chế. Theo GL Consulting, tổng hạn ngạch có thể sử dụng trong quý IV hiện đạt 20,44 triệu tấn, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Song, các nhà phân tích GL Consulting nhận định: “Việc có thêm dư địa hạn ngạch không đảm bảo xuất khẩu thực tế sẽ tăng ngay.”

Trước khi hạn ngạch mới được phân bổ, kế hoạch xuất khẩu nhiên liệu tháng 11 của Trung Quốc vốn đã được dự báo giảm so với tháng trước. Hạn ngạch bổ sung có thể khiến các nhà máy điều chỉnh tăng lượng hàng, nhưng kế hoạch cuối cùng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Diễn biến này cho thấy lượng nhiên liệu Trung Quốc cung cấp cho thị trường thế giới hiện không chỉ phụ thuộc vào hạn ngạch mà còn chịu tác động lớn từ tồn kho và nhu cầu trong nước.

Theo Reuters﻿