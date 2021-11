Trung Quốc bắt cựu Thứ trưởng Công an sau 17 tháng điều tra

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) ngày 5/11 dẫn thông báo của công tố viên nhà nước về việc bắt giữ cựu Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lập Quân (Sun Lijun). Ông Tôn Lập Quân nằm trong diện bị điều tra kỷ luật vào tháng 4/2020.



Ông Tôn Lập Quân bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và mất tất cả các chức vụ chính thức. Đây được coi là một trong những cuộc điều tra tham nhũng cấp cao nhất ở Trung Quốc những năm gần đây.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết Ủy ban Giám sát Quốc gia đã hoàn thành điều tra ông Tôn Lập Quân với cáo buộc nhận hối lộ và chuyển vụ việc cho các công tố viên.

Ông Tôn Lập Quân (52 tuổi), từng là trợ lý của ông ông Mạnh Kiến Trụ (Meng Jianzhu). Ông Tôn Lập Quân được bổ nhiệm phụ trách lãnh đạo Cục 1 của Bộ Công an Trung Quốc vốn là đơn vị quản lý lực lượng công an mật chuyên giám sát an ninh nội địa.

Trong tháng 2/2020, ông ông Tôn Lập Quân là phó phụ trách đội ngũ nhân vật cấp cao được cử đến Vũ Hán để chống dịch COVID-19. Khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Vũ Hán vào tháng 3, ông Tôn Lập Quân đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia báo cáo với lãnh đạo về tình hình đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, một tháng sau đó, ông Tôn Lập Quân bị bắt giữ.

Cuộc điều tra nội bộ liên quan đến ông Tôn Lập Quân kéo dài tới 17 tháng, dài hơn 6-9 tháng so với các trường hợp cáo buộc tham nhũng khác. Điều này cho thấy tính phức tạp của vụ việc và thách thức mà các nhà điều tra phải đối mặt.

Vào ngày 30/9, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI), cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đưa ra tuyên bố nghiêm khắc chỉ trích ông Tôn Lập Quân vì "đã sử dụng các phương pháp để chống lại các điều tra viên và không chịu thú nhận các vấn đề của ông này một cách trung thực ”. Báo cáo cũng cho biết ông Tôn Lập Quân “sở hữu một lượng lớn tài liệu bí mật”.

Sau khi ông Tôn Lập Quân bị bắt giữ vào tháng 4/2020, Bộ Công an Trung Quốc đã tổ chức một chuỗi các cuộc họp nội bộ với lời cam kết “kiên quyết và triệt để loại bỏ ảnh hưởng độc hại của ông Tôn Lập Quân”.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố về các làn sóng làm trong sạch lực lượng 3 triệu nhân sự an ninh của Trung Quốc những năm gần đây. Nhà lãnh đạo này cam kết sẽ loại bỏ những kẻ bị coi là tham nhũng hoặc không trung thành với Đảng. Một loạt quan chức an ninh hàng đầu đã bị điều tra trong chiến dịch này, bao gồm cả cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Phó Chính Hoa (Fu Zhenghua). Ông Phó Chính Hoa cũng từng là thứ trưởng Bộ Công an, đã bị bắt giữ để điều tra về "vi phạm nghiêm trọng" kỷ luật Đảng và pháp luật vào đầu tháng 10.

Vào đầu tháng 9, cựu cảnh sát trưởng Trùng Khánh Deng Huilin và Gong Daoan - cựu cảnh sát trưởng Thượng Hải, đã bị đưa ra xét xử về tội danh tham nhũng. Ông Deng bị cáo buộc nhận hối lộ 43 triệu nhân dân tệ và ông Gong nhận 73 triệu nhân dân tệ. Cả hai đều nhận tội và đang chờ tuyên án.