Trung Quốc âm thầm triển khai mạng internet 50.000 Mbps siêu nhanh, bỏ xa phần còn lại của thế giới?

Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua hạ tầng internet với việc triển khai 50G-PON, công nghệ cáp quang thế hệ mới có khả năng đạt tốc độ lên đến 50.000 Mbps. Trong khi phần lớn thế giới vẫn đang phát triển các mạng XGS-PON tốc độ 10Gbps, Trung Quốc đã âm thầm đẩy nhanh quá trình xây dựng mạng lưới cáp quang siêu tốc, đưa họ vào vị thế vượt xa các đối thủ.

Theo báo cáo từ Dell’Oro Group, thị trường thiết bị mạng quang thủ động PON toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 10,5 tỷ USD vào năm 2024 lên 12,1 tỷ USD vào năm 2029. Tuy nhiên, sự tăng trưởng chủ yếu đến từ Trung Quốc, nơi được dự báo sẽ chiếm 93% thị trường 50G-PON vào năm 2024 và 2025, với doanh thu đạt 1,55 tỷ USD vào năm 2027. Điều này khiến Trung Quốc trở thành quốc gia duy nhất thương mại hóa công nghệ này trong giai đoạn đầu, bỏ xa Mỹ, châu Âu và phần còn lại của thế giới.

Việc triển khai 50G-PON được dẫn đầu bởi các tập đoàn viễn thông lớn như China Telecom, Shanghai Telecom và ZTE, mang lại tốc độ tải xuống tối đa 50 Gbps, tải lên 25 Gbps trong điều kiện lý tưởng. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, các dịch vụ thương mại đang cung cấp 10Gbps truy cập quang toàn diện, một con số vẫn cao gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn ở nhiều nước phương Tây.

Trung Quốc không chỉ dừng lại ở 50G-PON mà còn tiến xa hơn với mô hình Fiber to the Room (FTTR), một nâng cấp so với Fiber to the Home (FTTH). Nếu như FTTH chỉ kéo cáp quang đến modem trung tâm, sau đó dựa vào Ethernet hoặc Wi-Fi để phân phối tín hiệu, thì FTTR đưa cáp quang đến từng phòng trong nhà hoặc doanh nghiệp, đảm bảo tốc độ nhanh hơn, độ trễ thấp hơn và kết nối ổn định hơn.

Cùng với việc triển khai 50G-PON, Trung Quốc còn đang đẩy mạnh các công nghệ viễn thông khác. Theo Dell’Oro Group, thiết bị truy cập cáp quang dự kiến đạt 1,3 tỷ USD vào năm 2028, khi các nhà mạng tiếp tục triển khai DOCSIS 4.0 và mạng cáp quang thế hệ mới. Router Wi-Fi 7 và thiết bị CPE băng thông rộng tích hợp WLAN dự kiến sẽ đạt 8,9 tỷ USD vào năm 2029, khi tiêu chuẩn Wi-Fi mới được áp dụng rộng rãi hơn.

Jeff Heynen, Phó chủ tịch Dell’Oro Group, nhận định rằng mạng băng thông rộng đang dần trở thành nền tảng điện toán biên quy mô lớn, cho phép các dịch vụ được hợp nhất nhanh chóng hơn bao giờ hết. Việc triển khai các hệ thống PON mới không chỉ mở rộng băng thông mà còn tích hợp AI và machine learning để đảm bảo độ tin cậy của mạng, đồng thời tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Trung Quốc có thể không quảng bá rầm rộ về 50G-PON, nhưng động thái này đang đặt nền móng cho một cuộc cách mạng tốc độ internet, giúp họ vượt xa phần còn lại của thế giới về hạ tầng viễn thông.