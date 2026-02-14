Tuần này, chiếc tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Type 095 đầu tiên dành cho Hải quân Trung Quốc đã được di chuyển đến khu vực hạ thủy tại xưởng đóng tàu Bột Hải ở Hồ Lô Đảo.

Như bài báo đã ghi chú, nguồn tin không đồng ý cho phép công bố hình ảnh với độ phân giải cao. Do đó các bức ảnh được cung cấp ở độ phân giải thấp kèm theo chú thích.

Ảnh vệ tinh của tàu ngầm hạt nhân đa năng Type 095.

Trang Naval News nhắc lại rằng kể từ năm 2022, xưởng đóng tàu Bột Hải đã chế tạo từ 7 đến 8 tàu ngầm hạt nhân đa năng Type 093B. Đây là phiên bản hiện đại hóa của thiết kế Type 093A.

Điểm khác biệt chính so với phiên bản trước là hệ thống phóng thẳng đứng dành cho tên lửa hành trình. Những tàu ngầm này được trang bị tên lửa YJ-18, được cho là tương tự với Kalibr của Nga.

Theo các nhà báo, chiếc tàu ngầm được chụp ảnh vào tuần này có những điểm đặc trưng phù hợp với một thiết kế hoàn toàn mới.

Dựa trên hình ảnh, Naval News cho rằng chiều dài của tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới này vào khoảng 110 - 115m. Kích thước này không khác biệt đáng kể so với dòng Type 093 trước đó.

Tuy nhiên khác các tàu ngầm cũ, thiết kế mới rộng hơn đáng kể: chiều rộng thân tàu ước tính khoảng 12 - 13m. Với kích thước này, lượng giãn nước khi lặn sẽ nằm trong khoảng 9.000 - 10.000 tấn, theo ước tính của Naval News, con số này lớn hơn đáng kể so với khoảng 7.000 tấn của dòng tàu ngầm Type 093 thân hẹp hơn.

Hơn nữa, Type 095 có bánh lái hình chữ X đặc trưng với các bề mặt điều khiển rất lớn. Cấu hình này là lần đầu tiên được sử dụng trên tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc.

Nó cũng tương tự bố cục đã thấy trước đây trên tàu ngầm diesel-điện Type 041 (Zhou) mới nhất, được chế tạo tại xưởng đóng tàu Vũ Hán nhưng chưa chính thức vào biên chế.

Ngoài ra hình ảnh hiện có cho thấy một khoang mở chưa hoàn thiện phía sau cấu trúc thượng tầng. Phần này nhiều khả năng là hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) dành cho tên lửa chống hạm và hành trình, trang Naval News cho rằng VLS này có tổng công 18 ống phóng.

Chưa dừng lại đây, ấn phẩm chuyên ngành còn cho rằng tàu ngầm Type 095 sẽ sử dụng hệ thống đẩy bằng tia nước.

Bài báo lưu ý, một số đặc điểm vẫn còn là vấn đề cần suy đoán, bao gồm vị trí của các ống phóng ngư lôi, loại và cấu hình của hệ thống sonar, và bản chất chính xác của vũ khí.