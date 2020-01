Trung Quốc: 106 người tử vong do virus corona, khoảng 1.300 ca nhiễm mới

Theo Ủy ban Y tế tỉnh Hubei (Hồ Bắc, miền Trung), trong ngày 27/1 đã có 24 ca tử vong mới và 1.291 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm được xác nhận lên 4.000 người trên toàn quốc.



Trung Quốc đã quyết định lùi thời điểm bắt đầu học kỳ mùa Xuân của các trường tiểu học, phổ thông và đại học trên toàn quốc do lo ngại dịch bệnh lây lan. Hiện Bộ Giáo dục chưa thông báo ngày sẽ bắt đầu học kỳ hai.

Trước đó, ngày 27/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu virus corona chủng mới gây bệnh viêm phổi ở Trung Quốc và hơn một chục quốc gia khác trên thế giới có lây lan trong thời gian ủ bệnh, tức là trước khi các triệu chứng xuất hiện, hay không.

Trong một báo cáo mới nhất về chủng virus mới này, được biết đến với cái tên 2019nCoV, WHO cho biết theo ước tính hiện nay, thời gian ủ bệnh có thể từ 2-10 ngày. Báo cáo nêu rõ: "Việc hiểu thời điểm bệnh nhân đã nhiễm có thể truyền virus cho người khác đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực kiềm chế (dịch bệnh lây lan)".

Báo cáo trên chưa xác nhận các khẳng định trước đó của chính quyền Trung Quốc rằng những người đã nhiễm bệnh có thể lan truyền dịch trước khi có bất kỳ triệu chứng nào như sốt hay khó thở. WHO cho biết: "Cần có thêm thông tin chi tiết về nghiên cứu bệnh dịch từ nhiều ca nhiễm hơn nữa để xác định giai đoạn ủ bệnh của virus 2019nCoV, đặc biệt là khi nào việc lây truyên có thể xảy ra từ những cá nhân chưa có triệu chứng hoặc trong thời gian ủ bệnh".

WHO đã thừa nhận mắc sai sót trong đánh giá rủi ro về loại virus gây chết người này. Trong báo cáo trên, WHO cho biết: "Tình hình lây nhiễm virus 2019nCoV rất cao ở Trung Quốc, cao ở cấp khu vực, và cao ở cấp toàn cầu". WHO thừa nhận việc đánh giá mức độ rủi ro "vừa phải" trên phạm vi toàn cầu trong báo cáo trước đó là "sai sót". Việc điều chỉnh đánh giá rủi ro toàn cầu của WHO không đồng nghĩa với việc tổ chức này ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu, cũng như không đưa ra khuyến cáo nào về hạn chế đi lại hay buôn bán. Cũng theo WHO, tình hình lây nhiễm virus 2019nCoV ở Trung Quốc là khẩn cấp, nhưng nó chưa trở thành tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu. WHO chỉ kêu gọi tăng mức độ cảnh giác, trong đó có việc khuyến khích các sân bay lắp đặt hệ thống kiểm soát thân nhiệt đối với hành khách đến từ vùng dịch để phát hiện kịp thời.

Virus 2019nCoV gây lo ngại toàn cầu vì nó giống với loại virus từng gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) năm 2002-2003 làm hàng trăm người ở Trung Quốc đại lục và Hong Kong thiệt mạng, cũng xuất phát từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã. Virus chủng mới được cho là đã từ động vật sang con người tại khu chợ Vũ Hán, sau đó đã truyền từ người sang người. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa biết chính xác cách thức truyền bệnh.

Cũng như SARS và một chủng virus corona khác từng gây Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông (MERS), WHO gợi ý rằng chủng virus corona mới hiện nay có thể lây truyền qua những giọt nước bọt khi người nhiễm bệnh ho hoặc hắt xì, hoặc thông qua tiếp xúc với người nhiễm hoặc các vật dụng mà người đó đã đụng đến.

Để giảm nguy cơ lây nhiễm, WHO nhấn mạnh cần tránh tiếp xúc gần với người có biểu hiện khó thở, nên rửa tay thường xuyên và tránh tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang dã hoặc gia cầm.