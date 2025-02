Trung Nguyên Legend tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu

Triết lý "Cà Phê Đạo" đến từ Việt Nam do Nhà sáng lập – Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ sáng tạo nên được Warner Bros. Discovery lan tỏa trong phim "The Awakenings of Coffee" phát sóng từ tháng 12.2024 đến nay, tạo sức hút mạnh mẽ trên toàn cầu.