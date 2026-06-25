Trung Nguyên Legend khởi công hệ thống nhà máy cà phê hàng đầu thế giới

Ngày 25/6/2026, Tập đoàn Trung Nguyên Legend cùng lúc khởi công và động thổ hệ thống nhà máy cà phê hàng đầu thế giới tại Đắk Lắk.

Đây là một trong những hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Đắk Lắk 2026 và là hoạt động trọng điểm tiếp theo của Trung Nguyên Legend đánh dấu hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự, đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk nỗ lực nâng cao giá trị hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, khẳng định vị thế ngành cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Hoàn thiện hệ sinh thái chế biến sâu cà phê hàng đầu thế giới tại Đắk Lắk

Tiếp nối những bước phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái cà phê Trung Nguyên Legend trong nước và quốc tế, từ mở rộng hệ thống không gian quán, đầu tư sản xuất kinh doanh đến các hoạt động văn hóa ngoại giao cà phê, ngày 25/6, Tập đoàn Trung Nguyên Legend chính thức khởi công Dự án Nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend và động thổ Dự án mở rộng Nhà máy Cà phê Trung Nguyên (2,5ha) tại Cụm công nghiệp Tân An 2, Đắk Lắk.

Là hoạt động mở đầu trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Đắk Lắk 2026, lễ khởi công và động thổ hệ thống nhà máy cà phê hàng đầu thế giới Trung Nguyên Legend vinh dự đón tiếp Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cùng lãnh đạo địa phương, các tổ chức, hiệp hội, đối tác quốc tế và đông đảo cơ quan báo chí.

Nhà máy Cà phê Năng lượng Trung Nguyên Legend được đầu tư công nghệ hiện đại hàng đầu Đức, Ý, Đan Mạch và có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, góp phần đưa cà phê Việt Nam lên tầm cao mới.

Thuộc chuỗi 8 dự án đồng loạt khởi công – động thổ trong khuôn khổ Hội nghị, các dự án nhà máy cà phê của Trung Nguyên Legend góp phần "tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển mới" cả Tỉnh, thể hiện hành động cụ thể trong chiến lược Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng hành "quảng bá tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư và triển vọng phát triển" của tỉnh. Đặc biệt, hệ thống nhà máy cà phê của Trung Nguyên Legend là dự án tiêu biểu góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển "công nghiệp chế biến", "nông nghiệp công nghệ cao" và "nâng cao năng lực cạnh tranh" của tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại chương trình, Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Lễ khởi công và Động thổ 02 Nhà máy của Trung Nguyên Legend tại tỉnh Đắk Lắk là minh chứng mạnh mẽ trong công tác xúc tiến đầu tư và là sự tin tưởng của một doanh nghiệp đầu ngành trong việc đồng hành, tham gia vào chuỗi chế biến hết, chế biến sâu và chế biến tinh của tỉnh, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng cùng địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế và thực hiện hóa mục tiêu phát triển Buôn Ma Thuột trở thành "Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới".

Lễ khởi công và động thổ hệ thống nhà máy cà phê hàng đầu thế giới Trung Nguyên Legend cũng là hành động đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ sinh thái cà phê toàn diện của tập đoàn tại Đắk Lắk, góp phần đưa cà phê Việt Nam tham gia vào chuỗi chế biến hết, chế biến sâu và chế biến tinh, tạo ra nguyên liệu giá trị cao từ cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, khẳng định vị thế của cà phê Việt Nam trên trường quốc tế.

Buôn Ma Thuột, "nơi sản sinh những hạt cà phê Robusta chất lượng cao được ưa chuộng trên toàn cầu" (theo Discovery), đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm cà phê chế biến sâu với giá trị gia tăng cao.

Được đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, và giai đoạn 2 sẽ tiếp tục đầu tư thêm gần 1.000 tỷ đồng, hai dự án nâng hệ thống sản xuất của Trung Nguyên Legend lên 5 nhà máy hiện đại hàng đầu, với 3 nhà máy tại Đắk Lắk. Trong đó, nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend chuyên sản xuất cà phê hòa tan, hiện đại, kiểu mẫu, lớn nhất Đông Nam Á, được thiết kế trở thành nhà máy cà phê năng lượng sinh thái - bền vững tiêu chuẩn Net Zero. Đồng thời, dự án Mở rộng nhà máy cà phê Trung Nguyên (2,5ha) sẽ nâng cao năng lực chế biến sâu, chế biến hết cho hệ thống sản xuất của các nhà máy Trung Nguyên Legend.

Tham dự lễ khởi công và động thổ hệ thống nhà máy cà phê hàng đầu thế giới Trung Nguyên Legend, Ông Preben Dam - Đại diện đối tác công nghệ GEA Niro và Probat & Melchers chia sẻ: "Chúng tôi tự hào đồng hành cung cấp giải pháp công nghệ cho các dự án trọng điểm này, mang đến những dây chuyền thiết bị hiện đại, tiên tiến bậc nhất, thân thiện với môi trường, phù hợp với tầm vóc hệ thống nhà máy cà phê hàng đầu thế giới của Trung Nguyên Legend. Đây không chỉ là những công trình trọng điểm mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển bền vững, sáng tạo và thành công".

Trước đó, tại lễ động thổ nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend, Bà Vanusia Noguiera – Tổng Giám Đốc Tổ chức Cà Phê Thế Giới chia sẻ: "Với nhu cầu và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ cà phê Robusta trên toàn cầu, chúng tôi đánh giá cao việc Trung Nguyên Legend mở rộng và đầu tư nhà máy tại Buôn Ma Thuột, không chỉ đơn thuần là một bước phát triển kinh tế mà còn là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa tầm nhìn toàn cầu và giá trị bản địa. Một mô hình phát triển bền vững mang lại lợi ích cho nông dân, cộng đồng và người tiêu dùng trên toàn thế giới.".

Dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2027, hệ thống Nhà máy cà phê hàng đầu thế giới Trung Nguyên Legend sẽ góp phần nâng tầm vị thế cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, đưa Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm chế biến cà phê của thế giới, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thúc đẩy mục tiêu đưa Buôn Ma Thuột trở thành "Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới", đóng góp vào tầm nhìn 20 tỷ USD cho ngành cà phê Việt Nam.

Từ thủ phủ cà phê Đắk Lắk đến khát vọng "nâng cao vị thế ngành cà phê Việt Nam" trên toàn cầu

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê đạt hơn 927 nghìn tấn với kim ngạch 4,23 tỷ USD. Các thị trường trọng điểm như Đức, Italia, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc,… và nhiều quốc gia khác tiếp tục đạt mức tăng trưởng tích cực.

Tuy nhiên, ngành cà phê Việt Nam vẫn đang đứng trước yêu cầu cấp thiết chuyển dịch từ "xuất khẩu nguyên liệu" sang chế biến sâu, chế biến tinh và thương hiệu có giá trị gia tăng cao hơn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam; bà Camila Polo Florez, Đại sứ Colombia tại Việt Nam; ông Saadi Salama, Đại sứ Palestine tại Việt Nam (ở giữa từ trái qua) trải nghiệm văn hóa cà phê bản địa trong vườn cà phê Đắk Lắk trong khuôn khổ Diễn đàn Di sản Cà phê thế giới.

Trong tầm nhìn điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 và Chương trình hành động chiến lược "Buôn Ma Thuột - Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới" giai đoạn 2026 – 2030, định hướng đến năm 2035, vùng đất Tây Nguyên đang từng bước tạo nên đột phá liên kết phát triển giữa rừng và biển, giữa tài nguyên bản địa và khát vọng hội nhập toàn cầu. Trong đó, cà phê tiếp tục được xác định là nông sản chiến lược, giữ vai trò "trung tâm trong phát triển sản xuất, chế biến, nghiên cứu, và quảng bá văn hóa bản địa gắn với bản sắc Tây Nguyên"; hướng tới xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành "điểm đến cà phê hấp dẫn nhất thế giới" và "biểu tượng toàn cầu" của cà phê Robusta chất lượng cao.

Cùng lúc khởi công và động thổ hệ thống nhà máy cà phê hàng đầu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, Trung Nguyên Legend khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng tỉnh Đắk Lắk. Hai nhà máy sẽ góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển ngành của tỉnh Đắk Lắk theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hình thành trung tâm công nghiệp chế biến sâu cà phê hiện đại gắn với lợi thế nông nghiệp đặc trưng của địa phương và định vị thương hiệu cà phê Robusta Buôn Ma Thuột trên toàn cầu. Đồng thời, hình thành chuỗi sản xuất liên hoàn từ sơ chế cà phê nhân, rang xay, sản xuất cà phê hòa tan đến nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm giá trị cao phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Làng cà phê Trung Nguyên - một điểm đến đặc biệt của Buôn Ma Thuột - được National Geographic giới thiệu là "không gian trải nghiệm cà phê đặc sắc với kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa Tây Nguyên".

Các dự án nhà máy Trung Nguyên Legend còn là bước hiện thực hóa sáng kiến thứ 4 - "tuần hoàn hóa một cách tổng thể và tích hợp chuỗi sản xuất cà phê" - trong "7 sáng kiến cho ngành cà phê toàn cầu" và tầm nhìn 20 tỷ đô cho ngành cà phê Việt Nam do Nhà sáng lập – Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đề xướng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum, năm 2012), với "việc hình thành một chuỗi sản xuất cà phê khép kín, được tổ chức theo vòng tròn, không tạo ra chất thải có hại cho môi trường, tối ưu hóa nguồn lực sản xuất trên từng công đoạn".

Đặc biệt, được quy hoạch liên hoàn với nhà máy rang xay hiện hữu, các kho nguyên liệu tại Cụm công nghiệp Tân An, cũng như kết nối với các công trình, dự án trọng điểm như Thành phố Cà phê, Bảo tàng Thế giới Cà phê, Làng cà phê, Coffee Resort... hai dự án nhà máy mới góp phần hình thành "hệ sinh thái trải nghiệm văn hóa cà phê đa dạng" từ nông trang đến nhà máy chế biến và các sản phẩm, mô hình thưởng lãm, lối sống cà phê, trải nghiệm văn hóa du lịch cà phê toàn diện tại Buôn Ma Thuột, nơi duy nhất của Việt Nam được Tạp chí National Geographic (Mỹ) vinh danh trong "15 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2026".

Các đại sứ, khách mời quốc tế khám phá Bảo tàng Thế giới Cà phê – công trình biểu tượng của Buôn Ma Thuột, nơi "thể hiện vai trò của Việt Nam trong thế giới cà phê rộng lớn".

Cùng hệ sản phẩm cà phê năng lượng được tạo tác từ cà phê Robusta Buôn Ma Thuột đang được yêu chuộng tại hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ; những mô hình hàng quán quảng bá cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu; và các công trình, dự án đang từng bước hoàn thiện tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, việc triển khai hệ thống nhà máy cà phê hàng đầu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Đắk Lắk 2026 là một trong những hoạt động cụ thể tiếp theo của Trung Nguyên Legend nhằm đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk góp phần nâng cao giá trị hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột trong chuỗi giá trị toàn cầu, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh trong bối cảnh phát triển mới, đóng góp vào "tầm nhìn 20 tỷ USD cho ngành cà phê Việt Nam".

Với nền văn hóa cà phê đặc sắc cùng hệ sinh thái trải nghiệm cà phê độc đáo, Buôn Ma Thuột là đại diện duy nhất của Việt Nam được Tạp chí danh tiếng National Geographic (Mỹ) vinh danh trong 15 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới.

Tiếp nối hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự (1996-2026), Tập đoàn Trung Nguyên Legend tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên hành trình "thức tỉnh hạt cà phê robusta Việt Nam" (theo Bloomberg), cam kết đồng hành cùng Chính phủ, các bộ ban ngành và tỉnh Đắk Lắk trong mục tiêu xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành "Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới", và góp phần đưa Việt Nam trở thành cường quốc cà phê có tầm ảnh hưởng toàn cầu.