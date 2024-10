Trung Nguyên E-Coffee liên tục mở mới, tạo sức hút nhượng quyền tại Việt Nam và quốc tế

Phim Cà Phê Đạo đạt Giải thưởng Hàn Lâm Sáng Tạo Châu Á 2024

Ngày 26/9/2024, bộ phim tài liệu The Tao of Coffee (Cà Phê Đạo) do Discovery sản xuất, kể về câu chuyện của Cà phê Robusta Buôn Ma Thuột - Việt Nam và Hành trình kiến tạo triết lý, tư tưởng Cà phê Đạo của Chủ Tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, của Trung Nguyên Legend được công bố giành giải Best Branded Programme tại Asian Academy Creative Awards 2024.

Đây là giải thưởng uy tín trong ngành truyền hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương bao gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ: Australia & New Zealand, Bangladesh, Brunei, Cambodia, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam.

Giải thưởng góp phần vinh danh giá trị sáng tạo, nỗ lực của Trung Nguyên Legend trên hành trình lan tỏa mạnh mẽ văn hóa, triết lý tư tưởng cà phê Việt Nam ra toàn cầu. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 3-4/12/2024 tại Nhà hát Capitol, Singapore.