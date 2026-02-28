Trung Đông căng như dây đàn, ông Donald Trump nhắc tới "vũ lực", Iran chịu nhượng bộ?

Hôm 27-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với đám đông ở TP Corpus Christi, bang Texas - Mỹ rằng ông muốn giải quyết vấn đề với Iran "bằng con đường hòa bình" nhưng thỏa thuận với Tehran phải "có ý nghĩa" trong việc ngăn chặn nước này phát triển đủ uranium làm giàu để chế tạo vũ khí hạt nhân.



Theo AP, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã thảo luận về các điều khoản liên quan đến thỏa thuận Mỹ - Iran với các thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz và John Cornyn khi họ cùng bay trên chuyên cơ Không lực một ngày hôm đó.

Ông gọi đó là "một quyết định rất lớn", đồng thời chỉ trích Iran về các hành vi mà ông gọi là vi phạm nhân quyền.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một tại Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland - Mỹ hôm 27-2 - Ảnh: AP

Trước đó, khi rời Nhà Trắng vào cùng ngày, ông Donald Trump đã nói với các phóng viên: “Tôi không hài lòng với việc họ không sẵn lòng cung cấp cho chúng tôi những gì chúng tôi cần. Tôi không vui vẻ gì về điều đó. Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ nói chuyện sau”.

Tổng thống Mỹ giải thích thêm rằng sự "không hài lòng" này đến từ cách Iran đàm phán, đồng thời khẳng định "họ không thể có vũ khí hạt nhân”. Khi được hỏi về việc sử dụng vũ lực, ông Donald Trump nói ông "không muốn nhưng đôi khi phải làm vậy".

Trong đêm trước đó, 9 tàu chở dầu tiếp nhiên liệu đã đến sân bay Ben Gurion của Israel, góp phần vào sự tăng cường mạnh mẽ lực lượng quân sự Mỹ trong khu vực

Vào cuối ngày 27-2, một trong những người đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Oman Badr al-Busaidi đã kêu gọi đôi bên tiếp tục đàm phán.

Nói trên chương trình Face the Nation của đài CBS, ông al-Busaid cho biết ông cảm thấy một thỏa thuận nằm trong tầm tay nếu tiến trình này có thể diễn ra suôn sẻ.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Oman, Iran đã đồng ý ngừng lưu trữ uranium được làm giàu, đồng nghĩa họ sẽ không thể chế tạo vũ khí hạt nhân. Gọi đây là "kết quả của bước đột phá", ông al-Busaid nói thêm Iran sẽ "được giám sát toàn diện" bởi cơ quan hạt nhân của Liên hợp quốc - theo tờ Telegraph.