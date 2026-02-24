Trúng độc đắc 4 tỷ đồng, người phụ nữ 50 tuổi không nhận thưởng luôn vì lý do ngỡ ngàng

Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, trú ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long mới đây đã trúng 3 tờ vé số độc đắc, mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). Những tờ vé số trúng thưởng mang dãy số 388356 của đài Đà Lạt, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15/2.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Lưu Quốc Duy, chủ một đại lý vé số ở phường Trà Vinh - nơi đã đổi thưởng cho người phụ nữ may mắn nói trên cho biết, người này biết mình trúng số từ hôm 15/2 (tức 28 Tết Bính Ngọ) nhưng chỉ đổi thưởng 1 tờ.

2 tấm vé số được người phụ nữ đem đổi thưởng sau Tết Nguyên đán.

2 tờ còn lại, người phụ nữ đợi đến mùng 6 Tết mới đổi. Anh Duy cho biết, người phụ nữ là khách quen, sống gần đại lý của anh. Lý do bà không đổi thưởng ngay mà đợi sau Tết mới đổi vì… không gấp. Bà cũng nhận toàn bộ tiền thưởng bằng tiền mặt.

Thông tin khiến nhiều người vô cùng bất ngờ, thi nhau xin vía may mắn và để lại nhiều bình luận hài hước: “Cô đỉnh ghê, chứ gặp con là trúng 2 triệu con cũng kêu đại lý đổi gấp trong đêm”.

Trước đó, vào ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết), chị Tô Hà Lan Phương, chủ một đại lý vé số ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh cũng cho biết đã đổi thưởng cho một khách hàng trúng độc đắc lên tới 20 tỷ đồng, theo nguồn tin trên báo Người Lao Động.

Tờ vé số trúng thưởng mang dãy số 464716 của đài Bình Dương, mở thưởng do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam chiều 20/2. Đến ngày 22/2, khách hàng đã liên hệ với đại lý nhờ mang 20 tỷ đồng đến tận nhà để đổi thưởng.