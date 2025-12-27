Thông tin này đã được đăng tải trên các trang chính thức của đơn vị trên mạng xã hội. Trong thời gian này, phía Nga tuyên bố đã chiếm được sở chỉ huy và quan sát (COP) của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 102.

Trung đoàn “Skelya” báo cáo rằng quân Nga đã tràn vào thành phố dưới lớp sương mù và bắt đầu tiến sâu vào khu dân cư. Một phân đội hỗn hợp của trung đoàn tấn công đã được cử đi để đánh chặn.

Ở giai đoạn đầu tiến vào thành phố, các đơn vị "Skelya" đã chiếm giữ các tuyến phòng thủ và sau đó các nhóm tấn công bắt đầu nỗ lực tái chiếm Hulyaipol.

Bên cạnh hoạt động của binh sĩ, các đơn vị máy bay không người lái, bao gồm cả máy bay tấn công FPV và UAV ném bom, cũng như pháo binh, đều hoạt động trong khu vực này.

Người đối thoại của nguồn tin xác nhận rằng phía Nga đã chỉ cho họ thấy sở chỉ huy thực sự của Tiểu đoàn 1 thuộc Lữ đoàn 106. Theo Quân đội Ukraine, khi quân Nga tiến đến, họ đã tham gia vào một cuộc đấu súng từ đó.

Nhân vật trên nói thêm rằng Tiểu đoàn 1 thuộc Lữ đoàn 106, sau khi rút lui khỏi vị trí của mình, đã để lộ sườn của Tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn 102 và cho phép quân Nga tiến vào từ phía làng Marfopil và phía Đông Bắc của Hulyaipol.

Như vậy, sở chỉ huy và quan sát của Tiểu đoàn phòng thủ lãnh thổ ở Hulyaipol, nơi Quân đội Nga tuyên bố đã chiếm được, lại nằm cách tuyến giao tranh 700 mét.

Tình hình giao tranh tại Hulyaipol trên bản đồ DeepState.

Trong một bình luận với tờ Suspilny, chỉ huy Trung đoàn xung kích độc lập số 1 - ông Dmitry “Perun” Filatov, cho biết:

“Hiện tại, các đơn vị khác đã tiến vào khu vực đó và tất cả các hướng mà Quân đội Nga đang tiến công đều bị phong tỏa. Vẫn còn một số lượng nhất định quân xâm nhập (các nhóm nhỏ đã len lỏi) vào chính khu định cư".

"Cần phải có một số biện pháp để dọn dẹp thêm nữa. Lý tưởng nhất là các nhóm tấn công nên giải phóng thành phố, nhưng hai lữ đoàn đang giữ vị trí ở đó không có khả năng ngăn chặn bước tiến của Quân đội Nga. Họ không có khả năng đó ngay cả khi có đủ quân số”.