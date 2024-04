Hôm nay (ngày 15/4), lực lượng Cảnh sát cơ động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (15/4/1974 - 15/4/2024). Trải qua chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát cơ động đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác, thể hiện được vị trí, vai trò đặc biệt, là thanh kiếm sắc bén, “lá chắn thép” trong công cuộc bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đặc biệt, Trung đoàn Không quân Công an nhân dân (E32), lực lượng đặc biệt mang tính đặc thù thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chỉ mới ra đời năm 2021 nhưng đây lại là lực lượng được huấn luyện chính quy, tinh nhuệ nhất trong các điều kiện khắc nghiệt, trang bị hiện đại để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến đặc biệt nhất.

Đại tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân CAND trực tiếp lái trực thăng thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ tác chiến đặc biệt

Ngày 11/10/2021, Trung đoàn Không quân Công an nhân dân tuyên thệ ra mắt và đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới, đó là tác chiến chống tội phạm, khủng bố, giải cứu con tin, trấn áp tội phạm nguy hiểm có sử dụng vũ khí nóng từ trên không, tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thảm họa thiên tai. Cạnh đó là xử lý các tình huống mà các phương tiện cơ động chiến đấu đường bộ, đường sắt và đường thủy chưa đáp ứng được.

Điều kiện tác chiến của lực lượng này được thực hiện chủ yếu trên các địa hình, địa bàn phức tạp, cần giải quyết tình huống khẩn cấp, cơ động nhanh, ứng phó kịp thời, bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ, giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và tài sản.

Chia sẻ với VOV.VN, Đại tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân Công an nhân dân cho biết: Sau hơn hai năm thành lập, đến nay Trung đoàn Không quân Công an nhân dân đã dần ổn định về công tác tổ chức biên chế, tiếp tục nghiên cứu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thiện cơ chế hoạt động sẵn sàng khai thác, hoạt động hiệu quả khi được trang bị phương tiện, thiết bị hiện đại.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân Công an nhân dân

Về tổ chức, Bộ Công an xây dựng Trung đoàn Không quân CAND như một trung đoàn không quân của Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên có sự khác biệt về cơ cấu tổ chức bên trong và chức năng nhiệm vụ, đặc biệt là khác biệt về đối tượng tác chiến - Đại tá Trung chia sẻ.

Vị Trung đoàn trưởng cho hay, Trung đoàn Không quân Công an nhân dân đang tham mưu với lãnh đạo các cấp để xây dựng cơ sở hạ tầng như: Sân bay, doanh trại đóng quân, mua sắm phương tiện, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu tiến thẳng lên hiện đại.

Tội phạm “vẽ” đường bay cho phi công

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Trung, vì là lực lượng mới nên khó khăn nhất của Trung đoàn Không quân Công an nhân dân hiện nay là xây dựng quy chế phối hợp với các lực lượng trong và ngoài Bộ Công an trong quản lý điều hành các hoạt động bay, do đây là lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm có tính chất đa dạng, khẩn trương, sẵn sàng cất cánh bất kể lúc nào, hoạt động trên bất kỳ địa bàn nào nên đòi hỏi mức độ sẵn sàng chiến đấu luôn ở cấp độ cao. Mặt khác đòi hỏi phi công phải có trình độ bay giỏi đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong mọi điều kiện khí tượng thời tiết ngày, đêm. Bởi tội phạm “vẽ” đường bay cho phi công, nghĩa là phi công tác chiến bị động về thời gian, đường bay, khu vực bay”.

Từ khi thành lập, Trung đoàn Không quân Công an nhân dân đã được Bộ Công an biên chế hàng chục cán bộ là phi công, sĩ quan kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm. Đây là những cán bộ được tuyển dụng từ Bộ Quốc phòng sang làm cán bộ nòng cốt, hiện cũng đang có những cán bộ thế hệ trẻ được đào tạo tiếp nối.

Đại tá Nguyễn Ngọc Trung vốn là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 930, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng. Ông chính là người đã thực hiện bảy chuyến bay cứu trợ, cứu nạn trong trận lũ lịch sử miền Trung cuối năm 2020, từ Rào Trăng, Hướng Việt đến Phước Sơn...

Đại tá Nguyễn Ngọc Trung- Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân Công an nhân dân

“Trước khi chuyển sang Bộ Công an, tôi đã có 31 năm công tác tại Bộ Quốc phòng. Là người lính, khi tổ chức phân công thì đâu cũng là công việc. Trên hết vẫn là trách nhiệm, đam mê với công việc, gắn với những chuyến bay, gắn với bầu trời. Tất cả vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân” - Đại tá Trung chia sẻ.

Ngoài ra, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Trưởng ban Tham mưu E32 - Thượng tá Nguyễn Văn Hưng cũng có hơn 20 năm công tác trong lực lượng Phòng không - Không quân của Bộ Quốc phòng; Đại úy Nguyễn Tiến Đạt, Phi đội trưởng, phi công thế hệ 9X của Quân chủng Phòng không - Không quân, chinh phục bầu trời từ năm 2012, đến nay cũng đã hơn 10 năm bó với bầu trời…

Với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những cán bộ, phi công, kỹ thuật không quân đang được giao trọng trách cùng lực lượng CSCĐ xây dựng Trung đoàn Không quân CAND hứa hẹn trở thành “quả đấm thép” trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.