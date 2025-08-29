Trung đoàn Skala đã sẵn sàng tham chiến với xe tăng Abrams mới nhận

Bộ phận báo chí của đơn vị đã đưa ra thông báo về việc tăng cường một loại thiết bị mới, sử dụng cảnh quay của bên thứ ba về xe tăng thuộc Lữ đoàn cơ giới số 47 có biệt danh "Magura", cho đến gần đây, đây vẫn là đơn vị duy nhất sử dụng loại xe tăng này trong Quân đội Ukraine

Với tình hình trên, giới phân tích cho rằng đơn vị thiết giáp của Trung đoàn Skala đã nhận được xe tăng M1A1 Abrams do Australia viện trợ, lô đầu tiên đã đến Ukraine vào cuối tháng 7. Canberra đã cam kết chuyển giao một tiểu đoàn gồm tổng cộng 49 xe.

Trung đoàn số 425 "Skala" đã nhận được xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams từ Australia.

Các xe tăng của Australia có phần khác biệt so với phiên bản cơ sở vì chúng được nâng cấp lên tiêu chuẩn M1A1 AIM SA, và có một số sửa đổi theo khu vực để phù hợp với nhu cầu cụ thể của khách hàng.

Phương tiện này được trang bị lớp giáp mới không chứa uranium nghèo. Gói thiết bị điện tử nâng cấp bao gồm hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số AIM SA, thiết bị ngắm ảnh nhiệt và hệ thống thông tin liên lạc tốt hơn so với M1A1 cơ bản, cũng như hệ thống định vị vệ tinh.

Ngoài ra động cơ turbine khí của xe tăng Australia đã được cấu hình lại để sử dụng dầu diesel thay vì nhiên liệu hàng không JP-8 tiêu chuẩn của Lục quân Hoa Kỳ. Điều này sẽ giúp đơn giản hóa công tác hậu cần cho Quân đội Ukraine, vốn cũng đang sử dụng nhiên liệu diesel cho các xe bọc thép.

Xét về mặt khác, những cỗ chiến xa này tương tự các xe tăng Abrams khác của Quân đội Ukraine. Có khả năng chúng sẽ được trang bị thêm lưới chống máy bay không người lái, thiết bị tác chiến điện tử và các khối giáp phản ứng nổ bổ sung, như đã được thực hiện với các xe bọc thép khác.

Xe tăng M1A1 Abrams của Quân đội Australia.

Cần nhắc lại rằng đơn vị xe tăng của Trung đoàn tấn công 425 đã được thành lập vào đầu năm nay và nhận được những chiếc Leopard 1A5 hiện đại hóa.

Ngoài ra Trung đoàn Skala còn là một trong những đơn vị đầu tiên được trang bị xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ. Họ còn được bổ sung xe bọc thép chở quân bánh xích M113 và xe bọc thép bánh lốp M1117 khá hiếm.

Vào tháng 4 năm nay, báo chí cũng đưa tin về sự xuất hiện của pháo tự hành bánh xích 155 mm M109 trong biên chế tiểu đoàn pháo binh của trung đoàn.

Không chỉ có vậy, Trung đoàn Skala cũng là đơn vị đầu tiên trong Lực lượng Vũ trang Ukraine triển khai một đại đội xe mô tô , được thiết kế để nhanh chóng chiếm giữ các vị trí xung yếu trong các hoạt động tấn công.