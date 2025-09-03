Trung đoàn K-2 sẽ được mở rộng thành một lữ đoàn

Chỉ huy Lữ đoàn 414 "Những chú chim Magyar" - Robert Brody đã thông báo điều này. Giới phân tích lưu ý rằng Lữ đoàn 414 sẽ sớm được tăng gấp đôi về quy mô. Ngoài ra Trung đoàn K-2 do Trung tá Kyryl Veres chỉ huy sẽ được triển khai thành một lữ đoàn.

Hiện vẫn chưa rõ các đơn vị này sẽ được mở rộng ra sao. Nhiều khả năng một số đơn vị độc lập khác sẽ được bổ sung vào, hoặc một chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn sẽ được triển khai.

Xin nhắc lại, Trung đoàn K-2 và Lữ đoàn 414 trước đây là một phần của dự án Đường bay Không người lái của Lực lượng Lục quân. Sau khi ông Robert Brovdy trở thành người đứng đầu "Những chú chim Magyar", họ đã trở về Lực lượng Hệ thống Không người lái.

Quá trình chuyển đổi Trung đoàn K-2 bắt đầu được công bố vào ngày 15 tháng 8. Bên cạnh đó, "Những chú chim Magyar" có thể đã bắt đầu quá trình chuyển đổi sang Lực lượng Hệ thống Không người lái sau khi chỉ huy của họ được bổ nhiệm làm tư lệnh binh chủng.

Đầu tháng 12 năm 2024, Tiểu đoàn cơ giới K-2 từ Lữ đoàn cơ giới độc lập số 54 đã tách ra trở thành Trung đoàn K-2. Đây là trung đoàn hệ thống không người lái riêng biệt thứ 3 trong Lực lượng vũ trang Ukraine.

Việc chuyển đổi một tiểu đoàn thành một trung đoàn không chỉ làm tăng số lượng quân nhân và số lượng hệ thống vũ khí, mà còn giúp tạo ra các cấu trúc nội bộ mới có khả năng nâng cao sức chiến đấu.

Đầu tháng 8, K-2 tuyên bố thành lập tiểu đoàn hệ thống mặt đất không người lái (UNSG) đầu tiên trên thế giới và bắt đầu tuyển dụng những người muốn tham gia lực lượng này.

Việc tuyển dụng đang được tiến hành trên trang web của trung đoàn, mở rộng cho nhiều chuyên ngành khác nhau - từ kế toán, thợ máy ô tô đến trinh sát, người vận hành UAV và chuyên gia tác chiến điện tử (EW).

Trung đoàn K-2 được nâng cấp lên thành một lữ đoàn thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái.

Trong khi đó đơn vị "Những chú chim Magyar" được thành lập vào năm 2022 bởi Robert Brovdy, như một phần của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 59 - đơn vị đã nổi tiếng trong các trận chiến tại Bakhmut.

Vào tháng 1 năm 2024, nhóm này được tổ chức lại thành một tiểu đoàn riêng biệt chuyên về hệ thống máy bay không người lái tấn công và được biên chế vào Thủy quân lục chiến của Hải quân Ukraine.

Vào mùa hè cùng năm, tiểu đoàn được nâng cấp lên thành trung đoàn, cho phép tăng quân số, thành lập các đơn vị cấu trúc mới và củng cố cơ sở kỹ thuật.

Sang tháng 12 năm 2024, trung đoàn cuối cùng đã được tái cấu trúc thành Lữ đoàn Hệ thống Không người lái 414 và vào đầu năm 2025, trung đoàn được đưa vào dự án "Drone Line" và chuyển giao cho Lực lượng Mặt đất.

Khi Brody được bổ nhiệm làm chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái, vị chỉ huy chiến đấu hiệu quả nhất có biệt danh "Klim" đã trở thành chỉ huy mới của lữ đoàn.